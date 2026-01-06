Xiaomi 15, prezzo in picchiata: minimo storico

Lo smartphone top di Xiaomi è in promo al minimo storico e risparmi ben 150 euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Ottime caratteristiche tecniche e una fotocamera professionale.

Il 2025 di Xiaomi si è chiuso con il lancio dello Xiaomi 15T, smartphone top di gamma progettato per gli amanti della fotografia. Infatti, il comparto fotografico è realizzato in collaborazione con Leica, colosso nel settore delle ottiche, che ha realizzato i sensori fotografici e ha lavorato anche sull’ottimizzazione software. Il risultato finale è un telefono che scatta foto professionali e con un prezzo decisamente inferiore ai telefoni premium. Il resto della scheda tecnica non è da meno, a partire da un display super fluido, fino ad arrivare a un processore MediaTek di ultima generazione che assicura prestazioni top.

Oggi, però, non siamo qui per decantare le caratteristiche dello smartphone, bensì per parlare dell’ottima offerta disponibile su Amazon. Lo Xiaomi 15T, infatti, è disponibile con uno sconto di 150 euro che fa scendere il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’occasione irrinunciabile per uno smartphone top di gamma e con caratteristiche uniche.

Xiaomi 15T: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione speciale per lo smartphone top di gamma di Xiaomi. Da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 499,90 euro con uno sconto del 23% su quello di listino. Si tratta del prezzo più basso di quest’ultimo periodo e risparmi 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 99,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Per questo telefono hai a disposizione anche il servizio Recommerce di Amazon che valuta il tuo vecchio telefono e ottieni il valore di permuta. In questo modo puoi anche diminuire l’esborso iniziale.

Xiaomi 15T: le caratteristiche tecniche

Una delle peculiarità dello Xiaomi 15T è il comparto fotografico. L’azienda cinese ha lavorato a stretto contatto con Leica per "donare" allo smartphone un sistema fotografico da telefono premium. E il risultato finale è ottimo. Nella parte posteriore trova posto un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine, un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e per finire un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico che permette di scattare foto perfette anche se il soggetto è in lontananza. Per i selfie hai a disposizione una fotocamera da 32 megapixel. Xiaomi e Leica hanno lavorato anche sull’ottimizzazione software e il colosso cinese ha dotato lo smartphone di avanzati algoritmi di intelligenza artificiale che semplificano l’editing fotografico.

Passando alle altre caratteristiche tecniche, il telefono è dotato di un display immersivo da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K (superiore anche al FullHD) e refresh rate fino a 120 Hz. La luminosità tocca un picco fino a 3200 nit che rende il display visibile anche sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Chiudiamo con la batteria da 5500 mAh che ti accompagna tranquillamente per tutto il giorno e supporta la ricarica rapida fino a 67W che impiega circa mezzora per avere il 100% di autonomia. Tra le funzioni troviamo anche Xiaomi HyperAI, l’ecosistema basato sull’intelligenza artificiale che mette a tua disposizione tanti strumenti utili nella vita di tutti i giorni. Una soluzione sempre più importante negli smartphone.

