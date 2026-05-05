Xiaomi, lo smartphone top a prezzo stracciato: sconto mai visto prima

Prezzo speciale per lo Xiaomi 15T. Da oggi lo smartphone top del colosso cinese è disponibile in promo con uno sconto di quasi 150 euro. Scopri prezzo e caratteristiche tecniche.

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Con le offerte di Amazon fare degli ottimi affari è tutt’altro che complicato, ma bisogna essere veloci nell’approfittare di occasioni che molto spesso durano pochissimi giorni. Come nel caso dello Xiaomi 15T, smartphone del colosso cinese che si posiziona nella fascia alta del mercato, che troviamo da oggi a un prezzo mai visto prima grazie allo sconto del 26%. Un’occasione unica per un vero telefono top realizzato con molta cura e con componenti interessanti. Un esempio è il comparto fotografico prodotto in collaborazione con Leica e che assicura scatti professionali in ogni situazione. Ottima anche la batteria che dura per tutto il giorno e che si ricarica in un lampo. Non perdere questa super promo.

Xiaomi 15T

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Xiaomi 15T: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per lo smartphone top di Xiaomi. Da oggi lo trovi in promo con uno sconto del 26% che fa scendere il prezzo a 413,80 euro, minimo storico di quest’ultimo periodo. Il risparmio netto è di quasi 150 euro su quello consigliato e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Un’occasione da non farsi sfuggire.

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone molto spesso poco considerato quando si vuole acquistare un telefono top, ma che in realtà è uno dei migliori per il rapporto qualità-prezzo. Lo Xiaomi 15T è una vera sicurezza, anche grazie a una scheda tecnica che non mostra punti deboli.

Lo smartphone si basa su un display CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz, per una maggiore fluidità nella vita di tutti i giorni. Un pannello luminoso e visibile anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, si prende anche cura dei tuoi occhi e non affatica la vista anche dopo un utilizzo intenso. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 8400 Ultra supportato da 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna. Il multitasking non è certo un problema, e puoi anche installare tutte le applicazioni le vuoi.

Come detto, uno dei punti forti è il comparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica. Il colosso delle ottiche si è concentrato sui singoli sensori e sull’ottimizzazione software. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo da 12 megapixel. Una soluzione versatile e che ti permette di scattare ottime immagini in qualsiasi situazione. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 32 megapixel. A supporto hai anche gli algoritmi di intelligenza artificiale che ti aiutano nella fase di post editing.

Chiudiamo con la batteria da 5500 mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi. Il supporto alla ricarica rapida da 67 W permette di avere il 100% di autonomia in circa trenta minuti.

Xiaomi 15T