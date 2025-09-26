Xiaomi, smartphone top a prezzo stracciato e ricevi in regalo uno smartwatch

MisterGadget.Tech

Amazon non smette mai di sorprenderci e oggi lo fa con la promo lancio disponibile per la nuova gamma di smartphone top di gamma di Xiaomi. Sul sito di e-commerce, infatti, sono già disponibili lo Xiaomi 15T e lo Xiaomi 15T Pro, telefoni che si posizionano nella fascia altissima del mercato e dotati di una scheda tecnica che si adatta alla perfezione alle esigenze del momento. Grande resistenza agli urti, uno schermo luminoso e con risoluzione elevatissima e soprattutto un sistema fotografico professionale, anche grazie alla collaborazione con Leica. Il colosso delle lenti ha lavorato sui sensori e sull’ottimizzazione degli obiettivi, con un risultato straordinario. Sia lo Xiaomi 15T sia lo Xiaomi 15T Pro sono dei veri cameraphone.

A stupire, però, è soprattutto l’offerta disponibile oggi su Amazon per i due smartphone. Lo Xiaomi 15T è in promo con un doppio sconto che fa risparmiare 180 euro sul prezzo di listino e ricevi in regalo anche la stampante portatile Xiaomi Photo Printer Pro dal valore di 120 euro. Lo Xiaomi 15T Pro, invece, è disponibile con un doppio sconto e risparmi quasi 220 euro su quello di listino. Inoltre, ricevi in regalo lo smartwatch top di gamma Xiaomi Watch S4 dal valore di quasi 150 euro. Hai diritto anche a una extra valutazione di 100 euro sul tuo usato e di uno sconto ulteriore se sei iscritto a Prime Student. Un’offerta incredibile da non farsi scappare.

Xiaomi 15T: caratteristiche e offerta Amazon

Partiamo con l’offerta per lo Xiaomi 15T. Con l’offerta lancio di oggi lo smartphone è disponibile a un prezzo di 599,90 euro, con un risparmio di 170 euro su quello consigliato. Inoltre, ricevi anche la stampante portatile Xiaomi Photo Printer Pro dal valore commerciale di circa 120 euro. Il prezzo di compone di uno sconto fisso del 17% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare altri 50 euro. La promo non finisce qui: Xiaomi assicura una extra valutazione di 100 euro sul tuo usato se lo dai in permuta. Inoltre, se sei iscritto a Prime Student ricevi uno sconto extra di 50 euro. Sommando tutte le promo, il prezzo crolla ulteriormente.

Passando alle caratteristiche tecniche, lo Xiaomi 15T è un vero top di gamma. La scheda tecnica si basa su un ottimo schermo AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 120 Hz per un utilizzo più fluido. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Sistema fotografico Leica con fotocamera principale da 50 megapixel, teleobiettivo da 50 megapixel e fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 32 megapixel. Batteria da 5500mAh con supporto alla ricarica HyperCharge da 67W.

Xiaomi 15T Pro: caratteristiche e offerta Amazon

Straordinaria anche la promo lancio per lo Xiaomi 15T Pro. Lo smartphone è disponibile a un prezzo di 799,90 euro grazie al doppio sconto presente in pagina che fa risparmiare ben 215 euro. Non finisce qui: Xiaomi assicura una extra valutazione di 100 euro sul tuo vecchio smartphone usato e se sei iscritto a Prime Student ricevi uno sconto extra di 100 euro. Acquistando lo smartphone oggi ricevi anche lo Xiaomi Watch S4, smartwatch dal valore commerciale di quasi 150 euro.

Lo Xiaomi 15T Pro condivide con il fratello "minore" gran parte delle caratteristiche tecniche, ma differisce per alcune componenti che fanno la differenza. Lo schermo è lo stesso: display AMOLED da 6,83 pollici ad altissima risoluzione e refresh rate fino a 144 Hz. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 9400+ con 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Eccellente il comparto fotografico: sensore principale da 50 megapixel, teleobiettivo da 50 megapuxel con lunghezza focale fino a 115 mm e zoom ottico 5x che può arrivare fino a 20x, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 32 megapixel. Batteria da 5500mAh con ricarica supera rapida da 90 W. A supporto hai anche strumenti AI avanzati che ti semplificano la vita di tutti i giorni.

