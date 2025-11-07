Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Lo Xiaomi15T è in offerta su Amazon e diventa un vero e proprio best buy nella fascia media: ecco l'offerta da cogliere al volo

Xiaomi

In sintesi

Super offerta su Amazon: lo Xiaomi 15T è disponibile in sconto a 499 euro, venduto e spedito da Amazon — un’occasione ideale per acquistare uno smartphone completo e performante a prezzo ridotto.

Scheda tecnica di alto livello: display AMOLED da 6,83" a 120 Hz, chip MediaTek Dimensity 8400 Ultra, 12 GB di RAM, 256 GB di storage, batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida 67 W, fotocamera tripla da 50 + 50 + 12 MP e certificazione IP68 per resistenza ad acqua e polvere.

Lo Xiaomi 15T è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora disponibile in sconto a 499 euro. Si tratta di un’occasione ottima per poter acquistare un mid-range completo e senza punti deboli, con tutte le carte in regola per tenere testa anche ai top di gamma. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il box qui di sotto.

Xiaomi 15T, Smartphone 12+256GB, Display da 6,83" 120Hz, MediaTek Dimensity 8400-Ultra, Obiettivo ottico Leica Summilux da 50MP, 5500mAh, Garanzia 2 Anni, Nero, Caricabatterie non incluso

Xiaomi 15T, la scheda tecnica

La scheda tecnica dello Xiaomi 15T comprende un display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo, invece, c’è il SoC MediaTek Dimensity 8400 Ultra.

Si tratta di un chip in grado di offrire prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo, permettendo allo smartphone di affermarsi come un punto di riferimento assoluto nella fascia media, con la garanzia di performance elevate per diversi anni.

La versione in offerta del dispositivo può contare su 12 GB di RAM e su 256 GB di storage. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 5.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 67 W. Il comparto fotografico comprende tre sensori posteriori, con un sensore principale e un teleobiettivo da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel.

Lo smartphone può contare sul supporto alla connettività Dual SIM e sulla possibilità di usare le eSIM. C’è anche il sistema operativo Android 16 con Hyper OS. Da segnalare anche la presenza della certificazione IP68 che garantisce l’impermeabilità ad acqua e polvere.

Lo Xiaomi 15T ha tutto quello che serve per offrire performance elevate a un prezzo da modello di fascia media. L’offerta di Amazon, quindi, è un’occasione da cogliere al volo.

Xiaomi 15T: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi 15T con un prezzo ridotto a 499 euro. Il modello, venduto e spedito da Amazon, è oggi un vero e proprio "best buy" della fascia media, offrendo tanta potenza a un prezzo più basso rispetto a quello dei top di gamma. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è disponibile solo per un periodo di tempo limitato e rappresenta un vero e proprio anticipo di Black Friday.

Xiaomi 15T, Smartphone 12+256GB, Display da 6,83" 120Hz, MediaTek Dimensity 8400-Ultra, Obiettivo ottico Leica Summilux da 50MP, 5500mAh, Garanzia 2 Anni, Nero, Caricabatterie non incluso