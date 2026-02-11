Xiaomi 15, il prezzo sprofonda al minimo storico: va comprato subito

Lo smartphone top di Xiaomi è in offerta con uno sconto di quasi 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri le caratteristiche tecniche.

Tra gli smartphone top presenti sul mercato è uno dei più recenti, essendo stato lanciato solamente verso la fine del 2025. Parliamo dello Xiaomi 15T, telefono del colosso cinese realizzato con molta cura e dotato di una scheda tecnica interessante e con componenti di ultima generazione. A catturare l’attenzione oggi, però, è l’offerta disponibile su Amazon che fa scendere il prezzo al minimo storico di quest’ultima settimana. Grazie allo sconto del 28% risparmi quasi 200 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

Le caratteristiche dello smartphone sono veramente speciali, a partire da un comparto fotografico sul quale Xiaomi ha lavorato molto. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera realizzata in collaborazione con Leica che assicura foto professionali in ogni situazione. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek di ultima generazione, mentre il display AMOLED da 6,83 pollici è super fluido. Chiude il tutto la batteria da 5500 mAh che assicura due giorni di autonomia con un utilizzo normale.

Xiaomi 15T: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon lo Xiaomi 15T è disponibile con uno sconto del 28% che fa scendere il prezzo a 469,49 euro, con un risparmio netto di 180 euro su quello di listino. Per il telefono si tratta del minimo storico di questi ultimi mesi e approfitti di una delle migliori occasioni del giorno. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 93,90 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità del telefono è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Una promo lampo che non puoi farti scappare.

Xiaomi 15T: le caratteristiche tecniche

Quando si valuta l’acquisto di uno smartphone top di gamma, molto spesso non si prende in considerazione lo Xiaomi 15T, commettendo un grosso errore. Non solo assicura prestazioni top, ma oggi lo trovi a un prezzo veramente unico.

Per scoprire le potenzialità di questo smartphone basta analizzare nel dettaglio la scheda tecnica. Partiamo dall’elemento che più di tutti salta all’occhio: lo schermo. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED con risoluzione 1,5K (superiore al FHD) con refresh rate fino a 120 Hz e una luminosità che tocca un picco di 3200 nit che lo rende visibile anche nelle condizioni più difficili. Sotto la scocca è presente il processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per prestazioni al top con qualsiasi applicazione.

Uno dei punti forti del dispositivo è il comparto fotografico. Il merito è della collaborazione tra Xiaomi e Leica, con il produttore di ottiche che si è concentrato sui sensori e sull’ottimizzazione software. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine, fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel e per finire un teleobiettivo da 50 megapixel. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 32 megapixel. A supporto hai a disposizione anche tanti strumenti AI per la fase di post editing.

Chiudiamo con la batteria da 5.500 mAh che può durare fino a due giorni e con supporto alla ricarica super veloce da 67 W. Un vero smartphone top di gamma, da oggi a un prezzo mai visto prima.

