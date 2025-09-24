Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

I nuovi Xiaomi 15T e 15T Pro sono già disponibili in Italia: ecco tutte le specifiche tecniche dei nuovi smartphone della casa cinese

Xiaomi

In sintesi

Xiaomi rinnova la gamma premium con i nuovi Xiaomi 15T (da 649 €) e Xiaomi 15T Pro (da 799 €), entrambi con display AMOLED da 6,83", certificazione IP68 e Android 15.

Su Amazon, il 15T Pro da 512 GB è in offerta lancio a 799 € (o 699 € per Prime Student) con incluso lo Xiaomi Watch S4.

La gamma di smartphone di Xiaomi si rinnova con il debutto dei nuovi Xiaomi 15T e 15T Pro, subito disponibili in Italia, con anche la possibilità di acquisto tramite Amazon.

Si tratta di modelli che vanno ad occupare la fascia alta del mercato, in grado di garantire prestazioni eccellenti. Per il Pro, in particolare, ci troviamo di fronte a un vero e proprio top di gamma con l’ottimo MediaTek Dimensity 9400+ a gestire il funzionamento.

Andiamo a scoprire specifiche e prezzi. Ricordiamo che a breve Xiaomi presenterà (in Cina) i nuovi Xiaomi 17.

Xiaomi 15T: caratteristiche e prezzi

Il nuovo Xiaomi 15T è dotato di un display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz e del SoC MediaTek Dimensity 8400 Ultra che viene supportato da 12 GB di RAM e 256/512 GB di storage oltre che da una batteria da 5.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W.

Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore teleobiettivo da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel oltre a una fotocamera anteriore da 32 Megapixel. Da segnalare anche la certificazione IP68 e il sistema operativo Android 15 con Hyper OS (ma l’aggiornamento ad Android 16 è in arrivo)

Lo smartphone arriva in Italia con un prezzo di 649 euro per la versione da 256 GB mentre la versione da 512 GB è disponibile con un prezzo di 699 euro. A disposizione degli utenti ci sono tre colorazioni (Black, Gray e Rose Gold). Lo smartphone è già in sconto su Amazon con un taglio di prezzo di 50 euro oppure di 100 euro per gli utenti Prime Student.

Xiaomi 15T, Smartphone 12+256GB, Display da 6,83" 120Hz, MediaTek Dimensity 8400-Ultra, Obiettivo ottico Leica Summilux da 50MP, 5500mAh, Garanzia 2 Anni, Nero, Caricabatterie non incluso

Xiaomi 15T Pro: caratteristiche e prezzi

Il nuovo Xiaomi 15T Pro si posiziona in una fascia più alta rispetto al 15T e si differenzia per alcuni dettagli tecnici, a partire dal SoC. Ecco le specifiche: display LTPO AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, SoC MediaTek Dimensity 9400+ a 3 nm evoluzione del Dimensity 9400 e 12 GB di RAM oltre a 256/512 GB o 1 TB di storage.

Lo smartphone può contare su una batteria da 5.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 90 W e ricarica wireless da 50 W e su una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore teleobiettivo da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. C’è anche una fotocamera anteriore da 32 Megapixel. Da segnalare la certificazione IP68 e il sistema operativo Android 15 con Hyper OS.

Anche lo Xiaomi 15T Pro è disponibile da subito in Italia con la possibilità di scegliere tra tre varianti: la versione da 256 GB costa 799 euro, quella da 512 GB è disponibile a 899 euro mentre quella da 1 TB costa 999 euro. A disposizione degli utenti ci sono tre colorazioni: Mocha Gold, Black e Gray.

Lo Xiaomi 15T Pro da 512 GB è disponibile in offerta lancio su Amazon con un prezzo ridotto a 799 euro oppure a 699 euro per gli utenti Amazon Prime Student. Nel prezzo è incluso lo Xiaomi Watch S4. L’offerta è accessibile qui di sotto.

Xiaomi 15T Pro, Smartphone 12+512GB, Display Eye-care 6,83" 144Hz, MediaTek Dimensity 9400+, Leica 5x Pro 50MP, 5500mAh, Garanzia 2 Anni, Marrone Moka, Caricabatterie non incluso +Xiaomi Watch S4 Nero