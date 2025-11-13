Xiaomi 15 Ultra, il prezzo è crollato: minimo storico e sconto esagerato

Lo smartphone premium di Xiaomi è in offerta con uno sconto speciale del 33% e risparmi più di 500 euro. Lo puoi pagare a rate a tasso zero. Ottime prestazioni e quattro fotocamere posteriori.

Un design da fotocamera per uno dei migliori cameraphone sul mercato. Lo Xiaomi 15 Ultra è uno dei migliori smartphone usciti in questo 2025, un dispositivo che si posiziona nella fascia altissima del mercato e che si caratterizza per la presenza di un sistema di fotocamere che lo rende molto simile a una macchina professionale. Il merito è della partnership tra Xiaomi e Leica, con il colosso dei sensori fotografici che ha lavorato sia sulle componenti tecniche sia sull’ottimizzazione software. E il risultato è straordinario, anche grazie alla presenza di un teleobiettivo da 200 megapixel che permette di scattare con una lunghezza focale ampissima. Uno smartphone che è un top di gamma in tutto, anche nelle prestazioni, con a bordo il processore Snapdragon 8 Elite, e nella durata della batteria.

Oggi, però, non siamo qui per parlare delle caratteristiche tecniche del dispositivo, bensì per l’ottima offerta disponibile su Amazon. Infatti, grazie alla promo lampo del sito di e-commerce lo trovi con uno sconto del 33% e risparmi più di 500 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Non farti scappare questa opportunità: le scorte stanno per terminare.

Xiaomi 15 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione speciale per lo Xiaomi 15 Ultra. Lo smartphone premium è disponibile a un prezzo di 999 euro con uno sconto del 33% rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi approfitti del minimo storico e risparmi ben 500 euro su quello di listino. Le condizioni di acquisto sono impreziosite anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 199,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e per la consegna devi aspettare anche meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Hai due mesi di tempo per testare tutte le funzioni, oppure lo puoi già acquistare come regalo di Natale senza avere il timore di non poterlo rimandare indietro.

Xiaomi 15 Ultra: le caratteristiche tecniche

Un design che racconta la filosofia dietro lo sviluppo di uno smartphone. Basta vedere lo stile per capire le caratteristiche dello Xiaomi 15 Ultra, uno dei migliori smartphone Android disponibili sul mercato. Un telefono che somiglia a una fotocamera e il motivo è molto semplice: la qualità dei sensori è simile a quella di una fotocamera professionale. Il merito è della collaborazione tra Xiaomi e Leica, con il colosso dei sensori che ha sviluppato il sistema fotografico. Nella parte posteriore trova posto una quadrupla fotocamera, una soluzione quasi unica nel panorama mobile.

Il comparto fotografico si compone di un sensore principale da 50 megapixel, di un ultra-teleobiettivo da 200 megapixel, da un teleobiettivo flottante da 50 megapixel e da un sensore ultragrandangolare da 50 megapixel. A tutto questo si aggiungono funzioni uniche sviluppate da Leica e da Xiaomi e che sfruttano algoritmi avanzati di intelligenza artificiale. Per gli scatti selfie, invece, puoi fare affidamento a una fotocamera da 32 megapixel.

Passando agli altri aspetti tecnici dello smartphone, questo Xiaomi 15 Ultra è dotato di un display professionale da 6,73 pollici con risoluzione QHD e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Luminosità elevatissima e consumo basso per una maggiore autonomia. Le prestazioni, invece, sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Elite con a supporto 16 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

La batteria da 5410 mAh può durare fino a due giorni con un utilizzo normale. Ricarica super rapida da 90W che permette di ricaricare lo smartphone in poco meno di 30 minuti. Per chiudere, Xiaomi ha dotato lo smartphone di avanzati strumenti che sfruttano l’AI e che ti semplificano la vita di tutti i giorni.

