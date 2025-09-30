Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Lo Xiaomi 15 Ultra è protagonista di una nuova offerta da cogliere al volo su Amazon: è lui il cameraphone da prendere oggi

Xiaomi

In sintesi

Offerta Amazon: Xiaomi 15 Ultra è disponibile a 1.299 €, venduto e spedito da Amazon, con possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi.

Caratteristiche principali: display LTPO AMOLED 6,73" QHD+ a 120 Hz, Snapdragon 8 Elite, 16 GB RAM e 512 GB di storage UFS 4.1, batteria 5.410 mAh con ricarica rapida 90 W e wireless 80 W, quadrupla fotocamera posteriore di livello professionale e Android 15 con HyperOS.

Lo Xiaomi 15 Ultra è protagonista di una nuova offerta su Amazon e si conferma, sempre di più, come un punto di riferimento del mercato per tutti gli utenti alla ricerca di un cameraphone di qualità.

Grazie alla promozione in corso, lo smartphone di Xiaomi è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1.299 euro, con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

Per sfruttare la promo basta premere sul banner qui di sotto.

Xiaomi 15 Ultra Smartphone, 16+512GB, Nero, Lenti Leica Summilux, Sensore principale da 1 pollice, 200MP, Batteria da 5.410mAh, HyperCharge da 90W, HyperAI (Caricabatterie non incluso)

Le caratteristiche tecniche di Xiaomi 15 Ultra

La scheda tecnica di Xiaomi 15 Ultra comprende un display LTPO AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite e, quindi, offre prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo.

Il chip è supportato da 16 GB di memoria RAM e 512 GB di storage UFS 4.1 oltre che da una batteria da 5.410 mAh con supporto alla ricarica rapida da 90 W e alla ricarica wireless da 80 W. Da segnalare anche il supporto Dual SIM, anche con eSIM, e la certificazione IP68.

Il comparto fotografico rappresenta l’elemento centrale dello smartphone. Tra le specifiche troviamo una quadrupla fotocamera posteriore con:

sensore principale da 50 Megapixel

sensore teleobiettivo da 50 Megapixel con zoom ottico 3x

sensore teleobiettivo periscopico da 200 Megapixel con zoom ottico 4,3x

sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel

C’è spazio anche per una fotocamera anteriore da 32 Megapixel. Lo Xiaomi 15 Ultra è dotato di Android 15 e HyperOS, con la garanzia di 4 major update. Si tratta, quindi, di uno smartphone completo e ricco di potenzialità che, grazie a un comparto fotografico di fascia superiore, può rappresentare la scelta giusta per gli utenti alla ricerca di un cameraphone di qualità assoluta.

Xiaomi 15 Ultra, l’offerta di Amazon

Con la promo in corso su Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi 15 Ultra con un prezzo scontato di 1.299 euro e con anche l’opzione per il pagamento in 5 rate mensili (con carta di debito e senza interessi). Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo e rappresenta un’occasione ottima per acquistare il cameraphone di Xiaomi con un prezzo molto interessante.

