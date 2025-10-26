Xiaomi, il prezzo crolla al minimo storico: sconto esagerato

Amazon

Occasione irripetibile per lo Xiaomi 15, uno dei migliori smartphone top di gamma presenti sul mercato. Versione uscita sul mercato quest’anno, è dotato delle migliori componenti del momento e grazie alla promo di oggi fai un super affare. Infatti, lo Xiaomi 15 è disponibile in offerta con uno sconto del 34% che fa risparmiare quasi 350 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

Lo Xiaomi 15 è un telefono che si posiziona nella stessa fascia dei vari Galaxy S25 e iPhone 17. Tutte le componenti sono progettate per offrire il meglio, a partire dall’ottimo display AMOLED CrystalRes da 6,36 pollici e refresh rate fino a 120 Hz. Le prestazioni, invece, sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Elite, quanto di meglio può offrire il mercato in questo momento. A catturare l’attenzione è anche il comparto fotografico: nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera da 50 megapixel realizzata in collaborazione Leica. Ed è anche da 50 megapixel la fotocamera per i selfie. Un telefono completo e che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

Xiaomi 15

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Xiaomi 15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon trovi lo Xiaomi 15 in promo a un prezzo di 655,60 euro con uno sconto del 34% su quello di listino. Per lo smartphone top del colosso cinese si tratta del minimo storico e il risparmio netto sfiora i 350 euro, una cifra tutt’altro che da disprezzare. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo. Per l’acquisto di questo telefono è disponibile anche il servizio Recommerce di Amazon che valuta il tuo vecchio smartphone e ricevi direttamente il valore di permuta.

Xiaomi 15

Xiaomi 15: le caratteristiche tecniche

Un’offerta esclusiva Amazon che non devi assolutamente farti sfuggire, anche perché riguarda uno dei migliori telefoni presenti sul mercato. E non stiamo esagerando: lo Xiaomi 15 assicura prestazioni lampo e una qualità degli scatti professionali. Per capirlo basta vedere la scheda tecnica.

Patiamo nell’analizzare la scheda tecnica dal display. Lo Xiaomi 15 è dotato di uno schermo AMOLED CrystalRes da 6,36 pollici che lo rende anche molto compatto. Display immersivo con risoluzione SuperHD e refresh rate adattivo che va da 1 a 120 Hz e che lo rende più fluido nella vita di tutti i giorni. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 8 Elite supportato da 12 gigabyte e da 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti del telefono che lo rende anche un cameraphone è sicuramente il comparto fotografico. E non potrebbe essere altrimenti: Xiaomi ha affidato la progettazione e la realizzazione dei sensori a Leica, leader mondiale del settore. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, teleobiettivo sempre da 50 megapixel con zoom ottico 3x e infine un obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel. Un sistema professionale che non solo permette di scattare ottime foto, ma anche di registrare video con una risoluzione elvatissima. La fotocamera per i selfie è sempre da 50 megapixel. Oltre a tutto questo, hai a disposizione anche gli algoritmi di intelligenza artificiale di Xiaomi che ti aiutano a migliorare la qualità delle immagini.

Facendo riferimento sempre all’intelligenza artificiale, lo smartphone è dotato di avanzati strumenti AI che ti aiutano nella vita di tutti i giorni. Ad esempio, hai strumenti che ti aiutano riassumere documenti testuali oppure note vocali. Chiudiamo con la super batteria da 5240 mAh che può durare fino a due giorni e che supporta la ricarica rapida fino a 90 W. Un telefono completo e che da oggi trovi a un prezzo stracciato.

Xiaomi 15