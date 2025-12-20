Xiaomi 15, il prezzo crolla al minimo storico: sconto esagerato

Lo Xiaomi 15 è in offerta su Amazon con uno sconto che ti fa risparmiare più di 300 euro e approfitti del minimo storico. Schermo super fluido e tripla fotocamera da 50 megapixel.

Se c’è uno smartphone che abbina a un design compatto caratteristiche da vero smartphone premium, è sicuramente lo Xiaomi 15. Il telefono top del colosso cinese è una delle sorprese lanciate quest’anno, un telefono che sa abbinare a componenti top di gamma, uno stile ricercato e dimensioni "nella norma". A tutto questo si aggiunge da oggi anche un prezzo mai visto prima. Lo smartphone, infatti, è disponibile in promo su Amazon con uno sconto del 34% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Un’occasione che non devi assolutamente farti scappare.

La bontà di questo smartphone è sotto gli occhi di tutti e basta vedere nel dettaglio la scheda tecnica per capirlo. Trovi le migliori componenti del momento, a partire da un display super fluido fino a un comparto fotografico realizzato insieme a Leica che assicura scatti perfetti in ogni condizione, anche quando c’è poca luce. La batteria non tradisce le attese e ti accompagna per tutto il giorno. Un vero telefono top a un prezzo mai visto prima.

Xiaomi 15: offerta, prezzo e sconto Amazon

Super occasione per lo Xiaomi 15. Lo smartphone top di gamma è disponibile con una promo speciale: da oggi lo trovi a un prezzo di 646 euro con uno sconto del 34% su quello di listino. Il risparmio netto è veramente elevato e supera i 330 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026 oppure 15 giorni da quando lo ricevi a casa.

Xiaomi 15: le caratteristiche

Le qualità dello Xiaomi 15 sono sotto gli occhi di tutti. Parliamo di un telefono che assicura prestazioni top e dotato di un comparto tecnico con pochi eguali sul mercato, soprattutto in questa fascia di prezzo.

Partiamo dal primo elemento che salta immediatamente all’occhio, lo schermo. Xiaomi ha optato per un display AMOLED CrystalRes da 6,36 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche super fluido. Grazie alla quasi totale assenza di cornici laterali, assicura una visione immersiva dei contenuti. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 8 Elite supportato da 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica. Il leader nel settore delle ottiche ha lavorato sia sui sensori sia sull’ottimizzazione software, e il risultato finale è straordinario. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da 50 megapixel, supportato da un teleobiettivo sempre da 50 megapixel da 60 millimetri e da una fotocamera ultragrandangolare da 50 megapixel. La fotocamera frontale è da 32 megapixel. A supporto hai anche gli algoritmi di intelligenza artificiali sviluppati da Xiaomi e che semplificano l’editing fotografico.

Lo smartphone è dotato anche di funzioni AI avanzate che ti semplificano le azioni routinarie e puoi parlare in ogni momento con Gemini per risolvere problemi, scrivere e-mail e tantissime altre cose. Chiudiamo con l’ottima batteria da 5240 mAh che ti accompagna per tutto il giorno. Supporto alla ricarica rapida a 90 W.

