Xiaomi 15, il prezzo sprofonda al minimo storico: sconto mai visto prima

Lo Xiaomi 15 è disponibile in promo con uno sconto di ben 250 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Ottime prestazioni e un comparto fotografico professionale.

Un’offerta da non farsi assolutamente scappare per uno dei migliori telefoni top di gamma disponibili sul mercato. Da oggi su Amazon è disponibile lo Xiaomi 15 con uno sconto di ben 240 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico. Per uno smartphone con queste caratteristiche si tratta di un’ottima occasione da non farsi sfuggire. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La scheda tecnica dello Xiaomi 15 è quella tipica di un telefono allo stesso livello del Galaxy S25 e dell’iPhone 17. A bordo trovi le migliori componenti tecniche del momento, a partire dal processore Snapdragon 8 Elite, uno dei processori più performanti presenti sul mercato. Lo Xiaomi 15 è anche uno dei pochi telefoni compatti disponibili in questa fascia di prezzo: grazie a cornici praticamente inesistenti e a un display da 6,36 pollici lo puoi utilizzare facilmente con una sola mano. Sullo smartphone è presente anche un comparto fotografico con pochi rivali grazie alla partnership tra Xiaomi e Leica. Non farti scappare questa opportunità: la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Xiaomi 15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Calo di prezzo lampo e minimo storico per lo Xiaomi 15, modello top di gamma del colosso cinese. Da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 759 euro, con uno sconto del 24% su quello di listino. Il risparmio netto è di 240 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi. Inoltre, è disponibile anche il servizio Recommerce che ti permette di far valutare il tuo vecchio dispositivo e di ricevere il valore di permuta. Il tutto in pochissimi click e senza nessuna complicazione.

Xiaomi 15: le caratteristiche tecniche

Un telefono con prestazioni che pochi smartphone possono assicurare. Lo Xiaomi 15 è un vero gioiello tecnologico e lo dimostra la scheda tecnica composta esclusivamente da componenti di ultima generazione. Un telefono rapido, potente e soprattutto affidabile.

Lo smartphone si basa sull’ottimo processore Snapdragon 8 Elite supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna, quanto basta per installare tutte le app che vuoi e per lavorare in multitasking senza che il telefono si blocchi. Uno dei punti forti è sicuramente lo schermo, e non potrebbe essere altrimenti. Lo Xiaomi 15 è dotato di uno schermo AMOLED CrystalRes da 6,36 pollici ad altissima risoluzione con refresh rate adattivo fino a 120 Hz che lo rende anche molto più fluido nella vita di tutti i giorni. Le dimensioni compatte lo rendono uno dei pochi telefoni che si può ancora utilizzare con una sola mano.

Il comparto fotografico è uno dei migliori nel settore mobile. Il merito è della partnership con Leica che ha lavorato sulle ottiche e sull’ottimizzazione dei sensori. Il sistema fotografico è composto da un triplo sensore posteriore: principale da 50 megapixel, teleobiettivo da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine e lunghezza focale equivalente da 60 mm, fotocamera ultragrandangolare da 50 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 32 megapixel. A supporto hai gli algoritmi di intelligenza artificiale e modalità di scatto ad hoc che rendono perfetto ogni immagine e video.

La batteria da 5240 mAh ti permette di arriva a fine giornata senza troppi problemi. Con la ricarica rapida fino a 90 W ti bastano meno di 30 minuti per avere il 100% di autonomia. Infine, Xiaomi ha integrato su questo modello anche la piattaforma Xiaomi HyperAI che mette a disposizione tanti strumenti utili per vita di tutti i giorni.

