Xiaomi 15, il prezzo è crollato: sconto esagerato e minimo storico

L’offerta è di quelle speciali da non farsi assolutamente scappare. Il protagonista della promo è lo Xiaomi 15, smartphone top di gamma lanciato da pochi mesi dal produttore cinese e che da oggi trovi su Amazon al minimo storico. Il merito è dello sconto di ben 250 euro che fa scendere il prezzo al minimo storico e approfitti di una delle migliori promo che trovi online. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out. Condizioni irripetibili da non farsi assolutamente sfuggire.

Lo Xiaomi 15 è quanto di meglio tu possa trovare in questo momento sul mercato in questa fascia di prezzo. Uno smartphone dotato delle migliori componenti sul mercato, a partire dal processore Snapdragon di ultima generazione che assicura prestazioni elevatissime e che supporta il multitasking. Ottimo anche lo schermo immersivo da 6,36 pollici che lo rende anche uno dei più compatti. A catturare l’attenzione, però, è soprattutto il comparto fotografico, con ottiche prodotte da Leica e ottimizzate per assicurare scatti professionali. Tutte e tre le fotocamere posteriori sono da 50 megapixel. Non perdere tempo e approfitta di questa promo eccezionale.

Xiaomi 15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Calo di prezzo e minimo storico per lo Xiaomi 15. Lo smartphone top di gamma del colosso cinese è disponibile su Amazon a un prezzo di 747 euro con uno sconto del 25% su quello di listino. Il risparmio netto è di poco superiore ai 250 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento.

Se hai un vecchio telefono da vendere, puoi utilizzare il servizio Recommerce che valuta il dispositivo e ottieni il valore di permuta direttamente sul tuo conto corrente.

Lo smartphone è già disponibile nei magazzini di Amazon e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando arriva a casa tua.

Xiaomi 15: le caratteristiche tecniche

Con lo Xiaomi 15 l’azienda cinese fa un ulteriore salto in avanti tecnologico. Lo smartphone non ha nulla da invidiare agli smartphone Samsung e Apple. Anzi, in alcuni aspetti è anche migliore. Non stiamo esagerando: per capirlo basta vedere la scheda tecnica.

Lo smartphone è basato su un display CrystalRes da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate adattivo che varia tra 1 e 120 Hz. La luminosità tocca dei picchi elevatissimi e lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Le dimensioni del display rendono lo smartphone uno dei più compatti sul mercato e lo puoi utilizzare facilmente con una sola mano. Le prestazioni sono quelle di un telefono premium grazie alla presenza del processore Snapdragon 8 Elite supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Passiamo a uno dei punti forti dello smartphone: il comparto fotografico. Lo Xiaomi 15 entra a pieno titolo nella categoria dei cameraphone. Il merito è del sistemo fotografico realizzato da Xiaomi con la collaborazione attiva di Leica. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con tutti e tre i sensori da 50 megapixel. Oltre a quello principale e a quello ultragrandangolare, è presente anche un teleobiettivo con lunghezza focale equivalente da 60 mm. E per i tuoi selfie puoi utilizzare la fotocamera frontale da 32 megapixel. In ogni scatto e video puoi farti aiutare dalle potenti funzionalità di fotografia computazionale basate sugli algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati da Xiaomi.

Intelligenza artificiale che ritroviamo anche in altre funzioni dello smartphone. Hai a disposizione un set di strumenti che ti semplifica la vita di tutti i giorni, come ad esempio l’interprete in tempo reale. Chiudiamo con la super batteria da 5240 mAh con supporto alla ricarica super rapida da 90 W. Hai il 100% di autonomia in circa trenta minuti,

