Xiaomi, lo smartphone super top a prezzo stracciato: va comprato subito

Lo Xiaomi 15 è disponibile in offerta con uno sconto di quasi 300 euro e approfitti del minimo storico. Schermo ampio, ottimo processore Snapdragon e comparto fotografico Leica.

Xiaomi è diventata oramai un punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di telefoni che assicurano ottime prestazioni a un prezzo tutto sommato competitivo. Il brand cinese, però, ha lanciato negli ultimi anni anche smartphone premium in grado di rivaleggiare ad armi pari con i vari iPhone e Galaxy S. Ne è un esempio lo Xiaomi 15, ultima creazione del colosso cinese disponibile in promo con uno sconto speciale di quasi 300 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con il servizio Cofidis.

Lo Xiaomi 15 è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. Uno smartphone che unisce un design compatto a prestazioni premium grazie alla presenza di componenti di ultima generazione come il processore Snapdragon 8 Elite. Eccellente anche il comparto fotografico grazie alla collaborazione tra Xiaomi e Leica, con il produttore di ottiche che si è concentrata sui sensori fotografici e sull’ottimizzazione software. Un telefono veramente unico a un prezzo mai visto prima. Approfittane subito cliccando sul link qui in basso.

Xiaomi 15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta esclusiva di Amazon da non farsi assolutamente sfuggire. Da oggi trovi lo Xiaomi 15 a un prezzo di 837 euro con uno sconto del 24% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il risparmio netto sfiora i 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out.

Disponibile anche il servizio Recommerce che valuta il tuo vecchio smartphone e ti permette di ricevere il valore di permuta direttamente sul conto corrente.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo puoi ricevere a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni da quando il telefono viene consegnato.

Xiaomi 15: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone pensato per chi cerca prestazioni fulminee e risultati simili a quelli di una macchinetta fotografica. Al cuore di questo potente dispositivo si trova lo Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, un processore di nuova generazione che non solo garantisce prestazioni estreme, ma è anche il motore di una suite di funzionalità di intelligenza artificiale all’avanguardia. Il tutto supportato da 12 gigabyte di RAM e da ben 512 gigabyte di memoria interna. Il display LTPO AMOLED da 6,36 pollici con risoluzione FHD e refresh rate adattiva fino a 120 Hz offre fluidità e ottima qualità delle immagini. una luminosità di picco di ben 3.200 nit, garantendo una visibilità perfetta in ogni condizione.

Il comparto fotografico, sviluppato in collaborazione con Leica, è uno dei principali punti di forza. La configurazione a tripla fotocamera posteriore include tre sensori da 50 megapixel, tra cui un teleobiettivo con zoom ottico 3x. Qui, l’intelligenza artificiale gioca un ruolo cruciale, ottimizzando in tempo reale le impostazioni della scena, migliorando la qualità dei ritratti e gestendo gli algoritmi di fotografia computazionale per catturare ogni dettaglio con colori fedeli e una nitidezza sorprendente.

Le capacità di intelligenza artificiale non si fermano alla fotocamera. Il chip, insieme al sistema operativo Xiaomi HyperOS 2, integra funzionalità avanzate di IA generativa. Ciò permette al dispositivo di compiere azioni complesse, come la trascrizione e la riorganizzazione di appunti vocali, la generazione di risposte e la creazione di immagini personalizzate direttamente sul telefono. L’IA gestisce anche in modo proattivo le prestazioni e il consumo della batteria, adattando le risorse in base alle tue abitudini di utilizzo.

La batteria da 5.240 mAh assicura un’ottima autonomia e supporta la ricarica HyperCharge cablata da 90W e la ricarica wireless da 50W, permettendo di ricaricare il telefono in tempi record. Completano il quadro la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere e un sensore di impronte digitali a ultrasuoni sotto il display.

