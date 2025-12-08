Xiaomi 15, prezzo crollato e minimo storico: sconto incredibile

Lo smartphone top di Xiaomi è disponibile in promo con un super sconto del 34% e risparmi più di 300 euro. Schermo super fluido, tripla fotocamera da 50 megapixel.

Amazon

Si avvicina il Natale e le offerte sugli smartphone diventano sempre più interessanti. Ad esempio, da oggi trovi in promo su Amazon lo Xiaomi 15, smartphone top di gamma del colosso cinese lanciato sul mercato quest’anno. L’offerta è davvero molto interessante perché fa scendere il prezzo al minimo storico: il merito è dello sconto del 34% e risparmi quasi 350 euro su quello di listino. Un’occasione da non farsi assolutamente scappare.

Lo Xiaomi 15, oltre ad avere tutte le migliori componenti tecniche di questo 2025, è dotato anche di un ottimo comparto fotografico. Il merito è della collaborazione tra Xiaomi e Leica, con il colosso delle ottiche che si è concentrato sullo sviluppo dei sensori e sull’ottimizzazione software. Il risultato è un telefono performante, che scatta foto e registra video con una qualità professionale e con una batteria da 5240 mAh che dura per tutto il giorno.

Xiaomi 15

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Xiaomi 15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per lo Xiaomi 15. Lo smartphone top di gamma 2025 del colosso cinese è disponibile su Amazon con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo a 646 euro. Si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e risparmi quasi 350 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis disponibile nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2026, come per tutti gli acquisti effettuati su Amazon in questo periodo natalizio.

Xiaomi 15

Xiaomi 15: le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi 15 è quanto di meglio possa offrire il panorama mobile in questo momento. Uno smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato e che assicura prestazioni al top in qualsiasi situazione e con qualsiasi applicazione. E non manca un sistema fotografico unico nel suo genere grazie alla partnership con Leica.

Nella descrizione dello smartphone partiamo proprio da questo elemento: il sistema fotografico, vero punto di eccellenza. Nella parte posteriore trovano poster tre sensori da 50 megapixel. La fotocamera principale utilizza lenti Leica Summilux e sensore Light Fusion 900 per prestazioni eccellenti in condizioni di scarsa illuminazione. A supporto trovi un teleobiettivo flottante Leica da 60 mm con stabilizzatore ottico dell’immagine, e un obiettivo ultragrandangolare sempre da 50 megapixel. Per i selfie, invece, puoi fare affidamento alla fotocamera da 32 megapixel. L’esperienza fotografica è supportata da funzionalità avanzate che sfruttano l’intelligenza artificiale. Ad esempio ha a disposizione l’Assistente Creatività AI, che offre strumenti di editing avanzati come la rimozione del riflesso.

Passando alle caratteristiche più tecniche, lo smartphone è dotato di un display AMOLED CrystalRes da 6,36 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz. La potenza è assicurata dalla presenza del processore Snapdragon 8 Elite, il più potente tra quelli disponibili ora sul mercato, supportato da ben 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna. Il mantenimento delle prestazioni è affidato al sistema di dissipazione del calore Xiaomi IceLoop, con un design termico ad alette che massimizza l’efficienza.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.240 mAh che supporta anche la ricarica HyperCharge da 90 W via cavo e da 50W wireless.

Xiaomi 15