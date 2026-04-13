XChat arriva su iPhone e iPad: cosa sappiamo della nuova app di messaggistica di X
XChat è la nuova app di messaggistica di X in arrivo su iPhone e iPad. Punta su privacy e integrazione con il social, ma resta il dubbio su quanto potrà competere.
X accelera sul fronte della messaggistica e prepara il debutto di XChat, una nuova applicazione standalone in arrivo su iPhone e iPad. Il progetto segna un ulteriore passo nella trasformazione della piattaforma, che punta a costruire un ecosistema più ampio partendo proprio dalle comunicazioni private.
Cos’è XChat?
XChat nasce come evoluzione dell’attuale sistema di messaggi diretti di X, ma si presenta come un’app separata. L’accesso è legato a un account X, una condizione che distingue il servizio da molte alternative. La scelta va nella direzione di mantenere le comunicazioni all’interno dello stesso ecosistema, evitando la necessità di registrazioni indipendenti.
In un primo momento si parlava di un aggiornamento della messaggistica interna, mentre ora X introduce una piattaforma dedicata, basata su un’architettura completamente nuova.
XChat, le funzionalità
Dal punto di vista tecnico, XChat mette al centro la sicurezza delle conversazioni, con crittografia end-to-end applicata ai messaggi di testo, alle chiamate vocali, alle videochiamate e alla condivisione di file.
L’app integra funzioni ormai consolidate nelle piattaforme di messaggistica, come la possibilità di modificare o eliminare i messaggi inviati per tutti i partecipanti. A queste si affiancano opzioni orientate alla privacy, tra cui i messaggi che si autodistruggono dopo un intervallo di tempo e il blocco degli screenshot.
Il sistema supporta anche chat di gruppo con un numero elevato di partecipanti e consente l’invio di documenti, oltre alle conversazioni testuali. Non è richiesto un numero di telefono per la registrazione, che avviene tramite account X.
Secondo quanto indicato nella pagina App Store, l’app non dovrebbe includere pubblicità né sistemi di tracciamento. Alcuni osservatori, tuttavia, hanno sollevato dubbi su questo punto, evidenziando possibili incongruenze tra le dichiarazioni e le informazioni sulla raccolta dei dati.
WhatsApp, Telegram e XChat: la competizione
L’ingresso di XChat avviene in un mercato già consolidato, dominato da piattaforme come WhatsApp, Telegram e Signal. In questo contesto, la nuova app prova a distinguersi puntando su un’integrazione diretta con il social X e su una forte enfasi sulla privacy.
La strategia si inserisce nella visione più ampia di Elon Musk (creatore anche di Grok), che da tempo indica come modello WeChat. L’obiettivo è costruire una piattaforma capace di unire comunicazione e, in prospettiva, anche funzionalità legate ai pagamenti.
Resta però da capire se il legame obbligatorio con X rappresenterà un vantaggio o un limite. Altri servizi di messaggistica, infatti, non richiedono l’iscrizione a piattaforme esterne, un aspetto che potrebbe incidere sull’adozione.
Quando esce XChat?
Il lancio di XChat su iOS è fissato per il 17 aprile, come indicato nella pagina dell’App Store. L’app è già disponibile per il preordine su iPhone e iPad, con download automatico previsto al momento della pubblicazione.
Al momento non è stata comunicata una data ufficiale per Android. Il debutto iniziale sarà quindi limitato all’ecosistema Apple, mentre l’espansione su altre piattaforme resta da definire.
Il rilascio rappresenta il primo vero test su larga scala per il progetto. La risposta degli utenti sarà determinante per capire se XChat riuscirà a ritagliarsi uno spazio in un settore dove la concorrenza è già fortemente strutturata.