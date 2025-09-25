Xbox Tokyo Game Show 2025: annunci, trailer e sorprese

Cresciuto tra livelli da completare e console da smontare, ha trasformato la passione per il gaming in un lavoro, fondando King Esport e portando il gaming dagli schermi ai grandi eventi. Da Gennaio 2025 scrive di tecnologia e videogiochi per Libero Tecnologia.

Da Forza Horizon 6 ambientato in Giappone a nuovi giochi come Ninja Gaiden 4 e Hotel Barcelona: ecco cosa ha mostrato Microsoft al TGS 2025.

Durante la trasmissione ufficiale Xbox al TGS 2025 sono state svelate diverse anteprime: Forza Horizon 6 con ambientazione giapponese, aggiornamenti su Ninja Gaiden 4, nuovi trailer e giochi esclusivi per il mercato asiatico.

Xbox si presenta in grande stile al TGS 2025

Il Tokyo Game Show 2025 è stato il palcoscenico scelto da Xbox per mostrare al pubblico asiatico ma non solo le sue prossime mosse. Microsoft ha trasmesso in diretta la propria presentazione, svelando titoli interni e partner, con un focus particolare su giochi giapponesi e contenuti ispirati all’Asia. Durante lo show sono arrivate conferme e rivelazioni attese dai fan, segno che Xbox vuole rafforzare la propria presenza anche in un mercato storicamente difficile per il brand.

Forza Horizon 6 arriva in Giappone

Uno degli annunci più clamorosi è Forza Horizon 6, con ambientazione in Giappone prevista per il 2026. Microsoft ha confermato che il prossimo capitolo della saga racing sarà posizionato in un contesto nipponico, con città moderne, paesaggi tradizionali e scenari iconici.

Durante la presentazione sono emerse anche spiegazioni sulle ambientazioni e un “deep dive” sulle meccaniche previste, per rispondere alle domande dei fan amanti del car gaming.

Novità aggiuntive da Xbox Wire al Tokyo Game Show 2025

Durante la trasmissione ufficiale Xbox Tokyo Game Show 2025, Microsoft ha offerto al pubblico un mix ricco di annunci, partner e sorprese per il futuro prossimo e oltre. Oltre a quanto già scritto, ecco cosa è emerso di nuovo da Xbox Wire:

Age of Mythology: Heavenly Spear è stato presentato con un’espansione ambientata in Giappone. La nuova storia ruota attorno a una giovane contadina, Yasuko, che scopre una lancia magica e si ritrova coinvolta in conflitti divini. L’espansione uscirà 30 settembre 2025 .

è stato presentato con un’espansione ambientata in Giappone. La nuova storia ruota attorno a una giovane contadina, Yasuko, che scopre una lancia magica e si ritrova coinvolta in conflitti divini. L’espansione uscirà . In Microsoft Flight Simulator, è stato lanciato il World Update 20: Japan , disponibile sin da subito. Il pacchetto introduce ben 23 nuove aree con fotogrammetria estrema, coprendo città giapponesi come Tokyo, Osaka, Kyoto, Hiroshima, Sapporo; 67 nuovi punti di interesse e aeroporti dettagliati.

Call of Duty: Black Ops 7 riceverà nuove mappe multiplayer ambientate in Giappone. Tra queste: “Toshin”, con ambienti urbani e aree iconiche come cat cafè e bar karaoke, e “Den”, ambientata in campagna con un castello giapponese riconvertito. Il lancio è fissato per il 14 novembre , con Beta anticipata da 2 ottobre .

Ninja Gaiden 4 ha ricevuto dettagli sul sistema di difficoltà dinamica: l’IA nemica si adatterà in base alle tue prestazioni, con posizionamenti aggressivi più frequenti ai livelli più alti. È stata inoltre annunciata una modalità training autonoma e miglioramenti nel bilanciamento per nuovi giocatori. La data di uscita è il 21 ottobre 2025 .

Gungrave G.O.R.E. è stato mostrato con un trailer esclusivo: il classico action con doppie pistole torna in Unreal Engine 5 con combattimenti più ravvicinati e intensi.

Hotel Barcelona presenterà una modalità multiplayer cooperativa fino a tre giocatori, con una componente PvP in cui gli utenti possono “invadere” il gioco altrui come doppelgänger assassini. Il titolo uscirà il 26 settembre 2025 .

Altri annunci includono Romancing Saga 2: Revenge of the Seven, già rilasciato su Xbox, e il supporto per i primi due capitoli di Monster Hunter Stories sulla piattaforma Xbox a partire dal 14 novembre 2025.

Un impegno verso il Giappone e il mercato asiatico

Una delle strategie evidenti è l’attenzione verso il mercato giapponese — non solo con giochi ambientati in Giappone, ma anche con titoli giapponesi mostrati durante lo show. Microsoft ha ribadito che vuole costruire ponti con i talenti locali e ottenere una presenza culturale più solida. Inoltre, Xbox ha ribadito il proprio supporto agli sviluppatori asiatici, con collaborazioni e contenuti pensati specificamente per quel pubblico.

Il Tokyo Game Show 2025 ha confermato che Xbox non è più un semplice spettatore del mercato Asian, ma vuole diventare protagonista. Tra Forza Horizon 6 in Giappone, Ninja Gaiden 4 in primo piano e novità per simulatori e roguelike, lo show ha offerto una vetrina robusta e piena di promesse. Ora resta da vedere come si evolveranno i progetti: quali di questi annunci si concretizzeranno, in che tempo e con quali dettagli. Certo è che chi ama Xbox deve tenere d’occhio il Giappone, perché il futuro del brand sembrerebbe passare soprattutto da lì.