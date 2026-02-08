Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

123rf

Microsoft starebbe valutando nuove possibilità per espandere ancora una volta Xbox Game Pass, una necessità che nasce sia dall’esigenza di rendere l’abbonamento più pieno dopo le revisioni degli ultimi mesi sia dal bisogno di tenere il passo con un mercato che sta diventando sempre più competitivo, anche sul fronte dei bundle e dei servizi inclusi.

Per ora non si parla di un cambio immediato e non ci sono annunci ufficiali, ma le indiscrezioni raccontano una direzione precisa: un’offerta più ampia e più stratificata, con scelte che potrebbero toccare sia la struttura dei piani sia, inevitabilmente, il tema dei prezzi.

Il nuovo corso di XBox Game Pass

A dare la notizia dei nuovi movimenti è stato il giornalista Tom Warren, che nella sua rubrica settimanale su The Verge ha parlato di una fase di riflessione interna in corso in casa Microsoft sul futuro del servizio. Secondo quanto riportato, l’idea di fondo, almeno per ora, non sarebbe quella di stravolgere improvvisamente il modello esistente, ma di lavorare su un’evoluzione graduale.

Una sorta di percorso, capace di adattarsi alle nuove abitudini dei giocatori e alle esigenze economiche della piattaforma. Si parla quindi di una riorganizzazione pensata nel lungo periodo, che dovrebbe portare a una maggiore integrazione tra servizi, contenuti e modalità di accesso, senza però anticipare tempi e modalità.

Warren ha anche sottolineato che questi ragionamenti siano ancora in fase esplorativa e non si traducano, almeno per il momento, in decisioni operative immediate. Microsoft starebbe infatti testando diversi scenari prima di definire una strategia definitiva, consapevole che qualsiasi intervento sull’ecosistema Game Pass ha un impatto diretto su milioni di utenti in tutto il mondo.

La fusione con Pc Game Pass e i servizi di terze parti

Uno degli aspetti più delicati emersi dalle indiscrezioni riguarda la possibile riorganizzazione dei piani esistenti, in particolare il rapporto tra il servizio dedicato al PC e le altre formule di abbonamento. Microsoft, infatti, starebbe valutando l’ipotesi di semplificare l’offerta, riducendo il numero di livelli e rendendo più omogenea l’esperienza tra piattaforme diverse, senza però aver ancora definito un modello preciso.

Proprio nella ricalibrazione dell’esperienza rientra anche il tema dell’integrazione di servizi esterni: si starebbe pensando di rafforzare il valore dell’abbonamento includendo, in alcuni pacchetti, accessi o benefici legati a piattaforme partner, andando oltre le collaborazioni già attive. Potrebbe inoltre esserci una convergenza tra alcune formule oggi separate, in modo da creare pacchetti più completi ma anche più facili da comprendere per gli utenti.

I probabili rincari

Il tema dei prezzi resta uno dei nodi centrali di questa possibile riorganizzazione. Negli ultimi anni Microsoft ha già rivisto più volte le tariffe dei propri abbonamenti, legando gli aumenti all’espansione del catalogo, all’arrivo regolare di titoli al lancio e all’inclusione di servizi aggiuntivi. Una strategia che ha accompagnato la crescita dell’ecosistema Game Pass, ma che ha anche reso gli utenti più sensibili a ogni variazione di costo.

Le voci che girano sugli attuali piani di espansione rendono plausibile una nuova revisione dei listini: l’eventuale integrazione di servizi di terze parti e la creazione di pacchetti più completi comporterebbero infatti costi strutturali più elevati, legati a licenze, accordi commerciali e gestione dei contenuti, ma c’è da dire che l’obiettivo sarebbe quello di accompagnare eventuali aumenti con un rafforzamento concreto dei servizi inclusi, evitando squilibri tra costo e valore percepito.

Se queste ipotesi dovessero trovare conferma, i prossimi anni potrebbero segnare un passaggio verso abbonamenti più ricchi ma anche più selettivi, in cui il prezzo diventerà sempre più legato al livello di personalizzazione e ai contenuti effettivamente disponibili per ciascun utente.