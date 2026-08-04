Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Microsoft aggiorna il listino Xbox in Europa: rincari fino al 50% e aumenti fino a 200 euro a modello per Series S e Series X, già in vigore

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Comprare una Xbox costa improvvisamente molto di più. Un nuovo tassello che si aggiunge al mosaico di aumenti relativi al mondo delle console. Microsoft ha infatti aggiornato il listino delle due console in Europa. I rincari arrivano fino al 50%, toccando addirittura quota 200 euro a modello.

I nuovi prezzi riguardano tutta la gamma Xbox Series S e Series X e, di fatto, sono già in vigore. La versione da 2TB, invece, viene tolta dal catalogo. Il terzo ritocco verso l’alto da maggio 2025 e stavolta la crescita è particolarmente marcata. Vediamo quanto costano ora le singole console e perché l’azienda ha deciso di alzare così tanto i prezzi per i consumatori.

I nuovi prezzi di Xbox Series S e Series X

L’aumento colpisce l’intera famiglia dell’ultima generazione di console Microsoft. Si parte dalla versione economica, ovvero la Series S, e si arriva alla gamma Series X con lettore dischi. La conseguenza più evidente riguarda la prima, nata come opzione d’ingresso a basso costo, che ora subisce un rincaro del 43%, perdendo di fatto il proprio vantaggio (e senso).

Di seguito come cambia il listino europeo, con prezzo precedente e nuovo prezzo:

Series S 512 GB: da 349,99 a 499,99 euro (+43%);

Series S 1 TB: da 399,99 a 599,99 euro (+50%);

Series X Digital 1 TB: da 549,99 a 749,99 euro (+36%);

Series X con lettore 1 TB: da 599,99 a 799,99 euro (+33%).

Fuori dal listino esce invece la Series X nella variante da 2TB, come detto, che viene definitivamente ritirata dal mercato.

Perché Microsoft ha aumentato i prezzi

La storia è sempre la stessa ormai da svariati mesi. La carenza di chip di memoria fa sentire il proprio peso e a pagare il prezzo sono i gamer. La forte domanda di componenti da parte delle aziende nel settore dell’IA ha fatto salire i costi delle memorie Ram e Nand.

I produttori di hardware hanno quindi adeguato i listini e, in pratica, oggi ci si ritrovare pagare molto di più lo stesso prodotto uscito sul mercato da svariati anni. Una prima assoluta nel settore. Chi punta al risparmio dovrà valutare con attenzione le offerte, ma soprattutto dovrà affidarsi in tempo al mercato dell’usato, speranzo in utenti poco attenti alle ultime notizie. È infatti inevitabile (sta accadendo da tempo ormai) che i rivenditori abbiano modificato le proprie richieste.

Fate un giro su Vinted e rendetevi conto della situazione. Attenzione però ai prezzi fin troppo convenienti. Questa situazione dei chip ha creato infatti un ricco terreno fertile per i truffatori. Attirare oggi con prezzi agevolati è ancora più semplice, vista la crisi in atto. Ricordate di pagare sempre tramite la piattaforma e mai via bonifico, Paypal o simili. Il risparmio promesso non vale la candela.