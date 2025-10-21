Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Primakov / Shutterstock

In sintesi

Nuovo sistema per i link esterni: X sta testando su iOS (e presto su Android) una funzione che permette di restare nell’app anche dopo aver aperto un link, mostrando il post originale in una barra inferiore e mantenendo i pulsanti di interazione.

Cambiamenti all’algoritmo: entro 4-6 settimane, X aggiornerà il proprio algoritmo per ridurre l’impatto di “mi piace” e risposte, affidando alla AI Grok la selezione dei contenuti da mostrare agli utenti.

L’app di X continua a registrare novità, con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente ancora più ricca e completa. Attualmente, il social sta testando un’interessante novità per la sua app per iOS che, in futuro, sarà estesa anche all’app Android.

Gli sviluppatori, infatti, stanno modificando il comportamento dell’app dopo che l’utente preme su un link esterno. Con il nuovo sistema, sarà più difficile abbandonare l’app e anche premendo su un link verso un sito esterno l’utente continuerà a restare all’interno di X.

Ecco tutti i dettagli sul nuovo sistema che X sta sperimentando per i suoi utenti.

Cosa cambia per l’app di X

La novità in fase di test riguarda una modifica all’app di X (per ora su iOS) e, in particolare, al comportamento dell’applicazione quando un utente clicca su un link esterno. In questi casi, infatti, il post originale che contiene il link si ridurrà in una barra posta in basso e l’utente potrà accedere alla pagina web del link.

Sullo schermo, però, resteranno in sovrimpressione alcuni pulsanti che consentono all’utente di interagire con il post, ad esempio condividendolo. In questo modo, X riesce a unire due diverse esigenze. Da una parte, i siti non vengono danneggiati dal mancato traffico e sono incentivati a utilizzare il social per promuovere i propri contenuti.

Dall’altra, l’utente non lascia X dopo aver premuto su un link esterno e continuerà a usare il social, con la possibilità di passare da un post all’altro e di consultare in breve tempo anche più post. Questa novità è attualmente in fase di test su iOS ma arriverà presto su Android con l’obiettivo di modificare, in modo permanente, il comportamento dell’applicazione nella gestione dei link esterni. Ulteriori aggiornamenti in tal senso arriveranno a breve.

Novità anche per l’algoritmo

Da segnalare che X punta a modificare anche il suo algoritmo nel corso delle prossime settimane (4-6 settimane stando a quanto dichiarato da Elon Musk). L’obiettivo è ridurre l’impatto dei mi piace e delle risposte sulla visibilità del post. Sarà l’AI di Grok a “leggere” il post valutando poi a quali utenti andare a suggerire il contenuto. Questo sistema potrebbe cambiare in modo significativo il successo di alcuni post sul social nel corso del prossimo futuro.