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I risultati dell’ultimo Living Planet Report 2026 del WWF, elaborato dalla Zoological Society of London (ZSL), rappresentano un vero e proprio allarme: le popolazioni di specie selvatiche sul pianeta, infatti, sono calate in media del 73% nel corso degli ultimi 52 anni.

La situazione è complicata, ma il report mostra anche lati positivi emersi durante il costante monitoraggio che viene effettuato da diversi anni. Alcuni dati confermano come gli interventi di recupero e conservazione possono avere successo.

La questione, come chiarito da WWF Italia, coinvolge direttamente anche il nostro Paese dove le specie a rischio sono tante. Andiamo a riepilogare i dettagli.

Una situazione difficile?

Il rapporto mette in evidenza, chiaramente, il calo della dimensione delle popolazioni di specie selvatiche, monitorate con attenzione nel corso degli ultimi 52 anni. Si tratta di una situazione complicata, ma che include anche quelli che vengono definiti come segnali di speranza.

La variazione percentuale (-73%) è in linea con quanto già era emerso nel Living Planet Report del 2024. Il rapporto sottolinea un declino marcato per gli ecosistemi d’acqua dolce (-85%), seguiti dagli ecosistemi terrestri (-69%) e da quelli marini (-59%).

In tutti e tre i casi, si tratta di percentuali molto elevate anche se le differenze tra i vari ecosistemi sono sostanziali e significative. Questo calo è legato soprattutto (ma non solo) alla perdita e al degrado degli habitat che rappresentano la minaccia principale.

Come sottolineato in precedenza, però, ci sono segnali di speranza in vista di una possibile inversione di tendenza. Il report sottolinea che circa la metà delle popolazioni monitorate, in termini numerici, segue un trend stabile o è addirittura in aumento.

Vengono evidenziati anche casi positivi come il recupero di popolazioni di tartaruga verde, tonno rosso, tigre ed elefante africano di savana. Questi risultati confermano l’efficacia degli interventi di conservazione mirata.

Per migliorare la situazione è necessario intervenire. Il report mostra l’importanza per i Paesi di concentrarsi sugli obiettivi, già definiti da tempo, del Global Biodiversity Framework di Kunming-Montreal e dell’Accordo di Parigi. La prossima tappa sarà la COP17 sulla biodiversità, che si aprirà il prossimo 19 ottobre, in Armenia.

Ricordiamo che il WWF sta monitorando anche l’esaurimento delle risorse naturali.

Il commento del WWF

Chiudiamo con il commento di Kirsten Schuijt, Direttore Generale del WWF International, che ha dichiarato:

“Mentre la biodiversità si impoverisce a una velocità allarmante, emergono anche ragioni concrete per guardare al futuro con speranza. Per consolidare questi risultati, la sola conservazione non basta: è necessario accelerare la trasformazione dei sistemi che causano la perdita di natura. I progressi già raggiunti dimostrano che il cambiamento è possibile e che insieme possiamo costruire un futuro più sostenibile e resiliente”.

In aggiunta, segnaliamo le parole di Luciano di Tizio, presidente del WWF Italia, che ha evidenziato un rischio di estinzione per il 30% dei vertebrati e per il 25% delle specie animali marine del Mediterraneo. In questo contesto, però, si registrano segnali positivi: