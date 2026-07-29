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Il 30 luglio 2026 cade l'Earth Overshoot Day: da quella data l'umanità utilizza risorse che il pianeta non riesce a rigenerare nello stesso anno.

Le città, pur occupando solo il 3% della superficie terrestre, generano gran parte dei consumi e delle emissioni ed è lì che si può intervenire con più efficacia.

Soluzioni concrete come mobilità sostenibile, edifici più efficienti, sistemi alimentari ripensati e più natura urbana possono spostare la data e ridurre il debito ecologico.

Il 30 luglio 2026 l’umanità avrà già consumato tutto ciò che il pianeta è in grado di rigenerare in 12 mesi. È l’Earth Overshoot Day, e da quel giorno fino al 31 dicembre vivremo, di fatto, a credito: sfruttando risorse che la Terra non ha ancora prodotto. Il WWF lancia l’allarme e indica nelle città, dove si concentra la maggior parte dei consumi globali, il terreno su cui si gioca la vera partita per rallentare questa corsa.

Un conto che non torna più

L’idea alla base dell’Earth Overshoot Day è semplice da spiegare e piuttosto scomoda da digerire: si calcola quanta natura consumiamo ogni anno e la si confronta con quanta il pianeta riesce a rigenerarne nello stesso periodo.

Quando la prima supera la seconda, scatta il giorno del sorpasso. Da quel momento in poi, ogni bene e ogni servizio ecosistemico che utilizziamo, dall’acqua ai raccolti fino all’assorbimento di CO2 da parte delle foreste, viene prelevato da un capitale che dovrebbe restare intatto.

Il dato più fotografico, diffuso dal WWF, racconta che oggi consumiamo l’equivalente di 1,73 pianeti Terra. Un numero che sembra astratto finché non si pensa che questo scarto tra domanda e offerta va avanti da oltre cinquant’anni, e ha accumulato un debito ecologico pari a 20,6 anni della capacità rigenerativa dell’intero pianeta.

Perché le città sono il vero banco di prova

Qui arriva il punto su cui il WWF Italia insiste di più: la battaglia contro l’esaurimento delle risorse si vince o si perde nelle aree urbane.

Le città occupano appena il 3% della superficie terrestre, una porzione minima se paragonata alla loro capacità di incidere sugli equilibri globali. Bastano infatti per generare circa il 75% dei consumi energetici mondiali e il 70% delle emissioni di gas serra legate alle attività dell’uomo.

Allo stesso tempo, sono i motori economici del pianeta: producono oltre l’80% del Pil globale. Un paradosso solo apparente, perché concentrazione di persone e di attività significa anche concentrazione di leve su cui intervenire con efficacia, invece di disperdere gli sforzi su scala planetaria.

L’impronta che va oltre i confini

Eva Alessi, responsabile sostenibilità del WWF Italia, sottolinea come l’impronta ecologica delle città non si fermi al loro perimetro amministrativo, ma si estenda ben oltre, fino ai territori da cui arrivano cibo, energia e materiali.

È qui che la questione smette di essere un problema per addetti ai lavori e diventa una faccenda che riguarda la vita quotidiana di chi in città abita, lavora, si sposta.

Entro il 2050, ricorda ancora il WWF, quasi il 70% della popolazione mondiale vivrà in contesti urbani, contro il già oltre il 50% attuale. Il tema, insomma, non farà che crescere di peso negli anni a venire.

Le leve su cui si può ancora agire

Le soluzioni indicate dal WWF non sono fantascienza né rivoluzioni improvvise: mobilità sostenibile, edifici più efficienti dal punto di vista energetico, servizi condivisi, sistemi alimentari ripensati e una maggiore presenza di natura all’interno del tessuto urbano.

Tutti interventi che, presi singolarmente, sembrano piccoli aggiustamenti, ma che sommati possono spostare in avanti la data dell’Overshoot Day, riducendo la pressione complessiva sugli ecosistemi.

Più che rincorrere un’utopia, si tratta di ridisegnare gradualmente il modo in cui le città consumano, si muovono e si nutrono, per allentare quel debito che continuiamo ad accumulare da mezzo secolo.