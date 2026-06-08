Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

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È tutto pronto per la WWDC 2026. La nuova edizione dell’evento che Apple dedica agli sviluppatori (WWDC è un acronimo che sta per WorldWide Developer Conference) rappresenterà un punto di svolta per l’azienda di Cupertino che ha in programma la presentazione di tante novità legate al mondo dell’intelligenza artificiale. Il keynote di apertura si svolgerà alle 19.00 di oggi 8 giugno (ora italiana). Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Un evento molto atteso

La WWDC 2026 permetterà ad Apple di presentare tutte le novità legate al suo ecosistema software e, in particolare, le nuove funzionalità che prevedono l’intelligenza artificiale avanzata. La suite di Apple Intelligence, presentata due anni fa, ha registrato poche novità negli ultimi mesi a causa delle difficoltà di sviluppo dell’azienda di Cupertino, costretta a stringere un accordo con Google per poter utilizzare modelli IA avanzati per realizzare servizi di nuova generazione.

Le novità

La principale novità della WWDC 2026 sarà la nuova versione di Siri che, grazie al potenziamento garantito dall’intelligenza artificiale, punta a diventare un assistente personale sempre più completo, con la possibilità di mettere a disposizione funzionalità simili a quelle garantite da Gemini, ChatGPT e altri servizi analoghi.

Siri, inoltre, si prepara a diventare anche un vero e proprio chatbot, con una nuova interfaccia che permetterà agli utenti di “dialogare” con l’assistente di Apple in modo ancora più semplice. La nuova versione di Siri andrà a integrarsi in tutto l’ecosistema di Apple, con tante funzionalità avanzate che gli utenti iPhone, iPad e Mac potranno sfruttare.

Con la nuova versione di Siri arriveranno anche le nuove versioni dei sistemi operativi di Apple e, in particolare, iOS 27. Il sistema operativo degli iPhone si prepara a un salto in avanti generazionale grazie all’intelligenza artificiale che dovrebbe diventare sempre più protagonista, non solo grazie alla nuova versione di Siri.

Arriveranno anche gli altri major update come iPadOS 27, macOS 27 e watchOS 27. Apple darà il via a una fase di beta ma il rilascio della versione stabile dei nuovi OS è previsto soltanto nel corso dei prossimi mesi (a partire dal mese di settembre 2027). Per i dettagli completi sarà necessario attendere l’evento di presentazione.

Non possiamo escludere, inoltre, l’anticipazione di nuovi prodotti hardware, come già avvenuto in occasione delle precedenti edizioni della WWDC, evento che spesso viene utilizzato come vetrina per presentare alcuni prodotti pensati per sfruttare al meglio le novità software in sviluppo. Non ci saranno nuovi iPhone, che, invece, debutteranno a settembre.

La WWDC 2026 rappresenta, in ogni caso, un momento molto importante per Apple, alle prese con una fase chiave del suo programma di crescita. I numeri finanziari sono molto positivi, ma l’azienda deve fare i conti con problemi di vario tipo, a partire proprio dal ritardo nello sviluppo di funzionalità legate all’intelligenza artificiale. Staremo a vedere quali saranno i prossimi passi per Apple.