Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

In occasione della World Space Week è il momento giusto per fare il punto su quali nazioni hanno portato l'uomo in orbita, ecco l'elenco completo

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La World Space Week è in corso. Si tratta di un evento, che quest’anno terminerà il prossimo 10 ottobre, organizzato dalle Nazioni Unite per celebrare il contributo della tecnologia spaziale a beneficio dell’umanità.

Sono passati, infatti, 69 anni da quando l’Unione Sovietica lanciò lo Sputnik 1, il primo satellite a orbitare attorno alla Terra. Nel corso degli anni, l’umanità ha compiuto notevoli passi in avanti, inizialmente sfruttando la scia della “corsa allo spazio” tra Stati Uniti e la stessa Unione Sovietica.

Oggi, i progetti di esplorazione spaziale sono numerosi, con l’obiettivo di tornare sulla Luna e con un occhio anche a una possibile esplorazione di Marte. Nel frattempo, intorno alla Terra orbitano tantissimi satelliti che vengono utilizzati per comunicazioni di vario tipo.

La World Space Week è, in ogni caso, l’occasione giusta per fare il punto della situazione in merito alla storia dell’esplorazione spaziale, che, nel corso dei decenni, ha portato a numerose missioni, con diverse nazioni che hanno portato l’uomo in orbita.

Ad oggi, infatti, centinaia di esseri umani hanno viaggiato nello spazio. Una parte di questi ha effettuato più viaggi. Il numero è destinato a crescere in misura significativa nel corso dei prossimi anni, con un’ulteriore accelerazione dei viaggi spaziali. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Quanti hanno viaggiato nello spazio?

Come riporta un’analisi di Al Jazeera, attualmente, almeno 746 persone provenienti da 52 Paesi hanno viaggiato nello spazio. Il dato tiene conto del superamento della linea di Kármán (100 chilometri sopra la Terra).

Gli Stati Uniti guidano nettamente la classifica con 369 persone andate nello spazio. Al secondo posto ci sono l’Unione Sovietica e la Russia (138 persone in totale), seguite dalla Cina (29 persone), terzo Paese ad aver utilizzato dei propri razzi per portare in orbita esseri umani.

Chi sono i viaggiatori?

Dando uno sguardo alle statistiche, circa il 15% degli esseri umani che hanno viaggiato nello spazio sono donne. La prima è stata Valentina Tereshkova, nel 1963. Negli ultimi anni, in ogni caso, la quota femminile nei viaggi sta aumentando in modo significativo. Per quanto riguarda l‘età del primo volo, la media è di circa 40 anni con la maggioranza dei viaggiatori che ha tra i 30 e i 40 anni (circa l’85%).

A spingere al rialzo questi numeri, e in particolare la percentuale della presenza femminile tra gli astronauti, è stato di recente l’avvento dei voli suborbitali commerciali. L’apertura del settore ai privati ha permesso di allargare il bacino dei viaggiatori, non più limitato in via esclusiva agli astronauti professionisti delle agenzie governative, inaugurando di fatto l’era del turismo spaziale.

Questa nuova fase ha riscritto anche i record anagrafici, abbattendo i rigidi standard fisici richiesti in passato. Basti pensare che il viaggiatore più giovane ad aver superato la fatidica linea di Kármán è stato il diciottenne Oliver Daemen, nel 2021. Il primato assoluto di persona più anziana appartiene invece a Ed Dwight, andato nello spazio nel 2024 all’età di 90 anni e otto mesi. Il futuro, quindi, sarà caratterizzato da un numero sempre maggiore di esseri umani, senza particolari limitazioni di età, genere e nazionalità.