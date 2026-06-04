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I World Models permettono ai robot di creare mappe mentali dinamiche e prevedere le conseguenze delle proprie azioni migliorando l'autonomia.

La condivisione dei modelli tra più unità abilita il coordinamento di flotte robotiche con architetture centralizzate o decentralizzate per ottimizzare logistica e magazzini.

Tecnologie simili entrano negli ospedali per trasporto, sanificazione e supporto chirurgico, ma restano sfide su costi, sicurezza dei dati e comportamento umano imprevedibile.

La nuova frontiera dell’automazione non si basa più su macchine rigidamente programmate, ma su sistemi capaci di prevedere il futuro. Attraverso i World Models, i robot creano una rappresentazione digitale interna dell’ambiente circostante, ottimizzando il lavoro delle flotte autonome all’interno di ospedali e centri logistici.

La svolta cognitiva delle macchine

Fino a poco tempo fa, un robot industriale si limitava a eseguire stringhe di codice stringendo bulloni o spostando scatole lungo linee fisse. Se un oggetto finiva fuori posto, il sistema semplicemente si bloccava. Oggi la robotica sta compiendo un salto generazionale imponente, muovendosi verso l’indipendenza decisionale.

Al centro di questa rivoluzione troviamo i World Models, ovvero i cosiddetti “modelli del mondo“. Si tratta di una tecnologia che permette alla macchina di elaborare i dati raccolti da telecamere, sistemi LiDAR e sensori di profondità, non solo per vedere lo spazio circostante, ma per capirlo.

Il software crea una vera e propria mappa mentale dinamica dell’ambiente circostante. La svolta reale è la capacità predittiva: invece di reagire passivamente a un imprevisto, il robot simula le conseguenze delle proprie azioni prima di compierle, calcolando i movimenti di persone e inventari per correggere la rotta in tempo reale.

Il coordinamento dei sistemi multi-robot

Se un singolo dispositivo intelligente rappresenta un vantaggio, la gestione orchestrata di intere flotte di robot trasforma radicalmente l’efficienza di interi settori.

Quando più unità operano nello stesso spazio, la condivisione dei rispettivi World Models diventa il pilastro della cooperazione.

I flussi di lavoro moderni utilizzano due approcci per la gestione dei flussi. Il primo è di tipo centralizzato, in cui un software di controllo supervisiona l’intera area, assegna i compiti e monitora i progressi.

Il secondo, più flessibile, è il modello decentralizzato, dove le macchine scambiano dati direttamente tra loro e prendono decisioni locali per evitare collisioni.

Questa architettura collaborativa trova la sua applicazione ideale nella gestione dei magazzini e della catena di distribuzione, dove l’accuratezza dei percorsi di prelievo e stoccaggio azzera i colli di bottiglia anche nei momenti di picco dell’attività.

Dalla logistica alle corsie d’ospedale

L’automazione industriale non è più confinata nei soli hub dell’e-commerce. Strutture ad alta complessità come gli ospedali stanno integrando queste tecnologie per ottimizzare i servizi interni, muovendosi in contesti dove la sicurezza e l’imprevedibilità sono ai massimi livelli.

Nelle corsie sanitarie, i sistemi autonomi si occupano del trasporto di farmaci, della sanificazione degli ambienti tramite raggi UV e persino del supporto ai chirurghi con strumenti di precisione.

In una corsia affollata, un robot deve distinguere all’istante un medico che corre da un paziente in carrozzina o da un carrello abbandonato. L’aggiornamento costante del proprio modello interno garantisce il mantenimento delle distanze di sicurezza e la fluidità del movimento.

Rimangono aperti alcuni nodi complessi, legati soprattutto agli alti costi di installazione, alla protezione dei dati informatici e alla difficoltà intrinseca delle macchine nel decifrare l’irrazionalità del comportamento umano.

Tuttavia, l’integrazione progressiva con l’Internet delle Cose suggerisce che queste tecnologie guideranno presto anche settori come l’agricoltura e la vendita al dettaglio.