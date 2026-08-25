Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

ANSA

Ai World Humanoid Robot Games di Pechino i robot umanoidi hanno segnato tempi sorprendenti, arrivando persino sotto i primati di Usain Bolt nei 100 metri.

La competizione riunisce oltre duemila macchine in 51 prove tra sport e simulazioni operative, con un forte focus sull’autonomia e sul controllo dei movimenti.

Restano però limiti importanti, soprattutto nella capacità di rallentare dopo la corsa, mentre gli organizzatori puntano a misurarne l’utilità negli ambienti di lavoro reali.

I robot umanoidi impegnati ai World Humanoid Robot Games 2026 di Pechino hanno fatto registrare tempi inferiori ad alcuni primati mondiali dell’atletica. I risultati evidenziano un netto progresso rispetto alla prima edizione, disputata nel 2025. Resta però un limite evidente: riuscire a fermarsi dopo avere superato il traguardo.

Robot umanoidi più veloci di Usain Bolt nei 100 metri

Durante un test, Lightning ha completato i 100 metri in 9,32 secondi. Il robot, sviluppato dal produttore cinese Honor, ha raggiunto una velocità massima di 14,5 metri al secondo. Il tempo è inferiore al record mondiale maschile di 9,58 secondi, stabilito da Usain Bolt nel 2009.

La prestazione ottenuta durante il test va però distinta da quelle registrate in gara. TienKung, realizzato dal Beijing Centre for Humanoid Robotics, ha corso una batteria preliminare in 9,39 secondi. Anche questo risultato supera il primato di Bolt.

Il confronto con la precedente edizione mostra quanto rapidamente siano migliorate le prestazioni. Nel 2025, TienKung Ultra aveva vinto i 100 metri in 21,50 secondi. In un solo anno, dunque, il miglior tempo della manifestazione si è ridotto di oltre la metà.

Usain Bolt, con diversi record del mondo ancora imbattuti, è un ex velocista giamaicano, universalmente considerato il più grande corridore di tutti i tempi e l’uomo più veloce della storia. Ha vinto 8 ori olimpici e 11 ori mondiali, dominando i Campionati del mondo dal 2009 al 2015.

I progressi non riguardano soltanto la distanza più breve. TienKung Ultra ha vinto la finale dei 400 metri riservata ai robot di grandi dimensioni con un tempo di 38,15 secondi. Il record mondiale maschile dell’atletica appartiene a Wayde van Niekerk, che nel 2016 fermò il cronometro a 43,03 secondi.

Nei 1.500 metri, il vincitore ha concluso la prova in 2 minuti e 21,63 secondi. Il primato mondiale maschile umano è invece di 3 minuti e 26 secondi.

Anche il salto in alto da fermo ha prodotto un risultato superiore a quello raggiunto dagli atleti. Un robot è arrivato a quota 2,88 metri, oltre i 2,45 metri saltati da Javier Sotomayor nel 1993. Nell’edizione precedente, il miglior risultato ottenuto dagli umanoidi era stato di 0,95 metri.

Cosa succede ai World Humanoid Robot Games di Pechino

La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games si svolge dal 22 al 26 agosto al National Speed Skating Oval di Pechino. Partecipano 2.056 robot, suddivisi tra 666 squadre.

Il programma comprende 51 eventi, di cui 30 competizioni sportive. Le altre 21 prove riproducono situazioni operative. Si va dal lavoro industriale all’assistenza, anche in contesti di emergenza.

Secondo Huawei, partner tecnologico della manifestazione, oltre il 40% delle prove richiede un funzionamento completamente autonomo. L’inserimento di un cavo, per esempio, permette di verificare se il robot sappia riconoscere la posizione dell’oggetto e dosare correttamente la forza.

Le gare hanno evidenziato anche limiti ancora irrisolti. Dopo gli sprint, diversi umanoidi non sono riusciti a rallentare in tempo e sono finiti contro le protezioni collocate oltre il traguardo. Alcuni hanno riportato danni.

La velocità raggiunta in pista rappresenta quindi soltanto una parte della valutazione. Come ha osservato Yu Chao, amministratore delegato di Lumos Robotics, il valore concreto di queste macchine dipenderà dalla loro capacità di risolvere problemi negli ambienti di lavoro reali.