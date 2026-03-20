WINDTRE down: le segnalazioni degli utenti e cosa sta succedendo
I clienti WindTre che utilizzano la fibra domestica stanno segnalando mancanza di connessione e disservizi: l'evoluzione del "caso".
Sembrano in aumento le segnalazioni degli utenti riguardo disservizi per WindTre, in particolare in merito alla rete fissa. Si parla di connessione internet assente per chi usa la fibra domestica della compagnia. Il punto della situazione.
Cosa sta succedendo alla fibra WindTre
Durante la notte del 19 marzo e le prime ore del mattino del 20 marzo gli utenti della fibra domestica WindTre hanno iniziato a segnalare anomalie, con un picco intorno alle ore 7:20.
La tendenza appare in aumento, soprattutto nei maggiori centri abitati come Milano, Roma, Napoli e Bologna. Non episodi isolati, insomma, ma un vero down della rete diffuso.
Difficoltà con l’assistenza
Oltre al disservizio internet, qualcosa ha reso più complicata la situazione: sembra che si siano registrate anche difficoltà nel contattare il 159, numero dell’assistenza clienti WindTre. Un messaggio pre-registrato parla di guasti alla linea telefonica. Nonostante ciò, la rete mobile funziona ancora correttamente.
La situazione attuale
Ricapitolando: al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di WindTre, ma le segnalazioni di disservizi da parte degli utenti che utilizzano la connessione veloce appaiono in crescita, anche se non in modo uniforme.
Si attendono sviluppi nell’arco della giornata.
Notizia in aggiornamento.