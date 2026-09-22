WindTre ancora down il 22 settembre 2026: che cosa sta succedendo? (IN AGGIORNAMENTO)
Sembrano in aumento le segnalazioni degli utenti riguardo disservizi per WindTre, in particolare in merito alla rete mobile. Si parla di connessione internet assente per chi usa la le SIM della compagnia. Problemi anche sulla rete fissa. Il segnale non sembra assente, ma il servizio non è operativo.
Che cosa sta succedendo a WindTre?
Già di primo mattino, nella giornata del 22 settembre, gli utenti hanno segnalato in massa disservizi sulla linea diffusi in tutta Italia. Alcuni di loro hanno riscontrato problemi già dalla scorsa notte.
Il disservizio non sarebbe ristretto solo alla linea mobile, però: una buona fetta delle segnalazioni viene anche da clienti che utilizzano la rete fissa.
La situazione attuale
Ricapitolando: al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di WindTre, ma le segnalazioni di disservizi da parte degli utenti che utilizzano la connessione appaiono in crescita, anche se non in modo uniforme.
Si attendono sviluppi nell’arco della giornata, di cui vi terremo aggiornati da vicino.
Aggiornamento ore 8:30
I problemi sulla linea WindTre sembrano in costante peggioramento: aumentano le segnalazioni da parte degli utenti, ed ora il 48% degli stessi conferma i problemi sulla linea mobile.
IN AGGIORNAMENTO