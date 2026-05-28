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Microsoft distribuisce un update che rende Windows 11 più rapido e reattivo, con novità dedicate anche ad AI, audio e webcam.

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Microsoft ha rilasciato l'update KB5089573 per Windows 11 che migliora sensibilmente reattività e velocità del sistema.

L'aggiornamento è opzionale come C-Update e introduce ottimizzazioni di interfaccia, audio condiviso e funzioni webcam più stabili.

Le novità includono dettagli avanzati sulle NPU nel Task Manager, opzioni AI e semplici miglioramenti per accessibilità e configurazione utente.

Microsoft ha iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento di Windows 11 che promette di rendere il sistema operativo sensibilmente più rapido e reattivo. Il pacchetto, già discusso nelle versioni di test riservate agli Insider, introduce ottimizzazioni concrete nella gestione dell’interfaccia e nell’apertura delle applicazioni, insieme a diverse novità dedicate ad audio, webcam e funzionalità AI. E la differenza, questa volta, sembra notarsi davvero nell’uso quotidiano.

Un aggiornamento che cambia la reattività del sistema

Negli ultimi anni gli aggiornamenti di Windows hanno spesso portato correzioni invisibili agli utenti comuni. Questa volta, invece, Microsoft ha messo mano a un aspetto che chiunque può percepire dopo pochi minuti davanti allo schermo: la velocità generale del sistema.

L’update KB5089573, disponibile per Windows 11 24H2 e 25H2, introduce infatti una nuova gestione della latenza chiamata “low latency profile”. Tradotto in termini pratici, menu e finestre di sistema rispondono molto più rapidamente ai comandi dell’utente.

Secondo quanto comunicato durante la fase di test, l’apertura di menu e flyout come Start, calendario e pannelli rapidi può risultare fino al 70% più veloce. Anche il lancio delle applicazioni beneficia dell’ottimizzazione, con miglioramenti che possono arrivare al 40%.

Non si tratta quindi del classico aggiornamento “sotto il cofano” che promette miracoli senza effetti evidenti. In questo caso Windows 11 appare davvero più scattante, soprattutto su notebook e PC che negli ultimi mesi avevano mostrato qualche incertezza nell’interfaccia.

Come scaricare il nuovo aggiornamento Windows 11

C’è però un dettaglio importante da conoscere: l’aggiornamento non viene installato automaticamente su tutti i computer.

Microsoft lo sta distribuendo come “C-Update”, cioè un aggiornamento opzionale non legato alla sicurezza del sistema operativo. Per ottenerlo subito bisogna aprire Windows Update e verificare manualmente la disponibilità del pacchetto.

Chi preferisce aspettare non deve preoccuparsi: le novità arriveranno comunque nei prossimi aggiornamenti cumulativi mensili, probabilmente già con il Patch Tuesday di giugno.

Per controllare basta seguire questo percorso:

Aprire le Impostazioni di Windows 11

Entrare nella sezione Windows Update

Cercare nuovi aggiornamenti disponibili

Installare il pacchetto KB5089573

L’operazione richiede pochi minuti e non introduce modifiche invasive nell’interfaccia.

Audio condiviso e webcam più intelligenti

Oltre alle prestazioni migliorate, l’aggiornamento introduce alcune funzioni piuttosto interessanti che puntano a modernizzare l’esperienza d’uso di Windows 11.

Tra le più curiose c’è Shared Audio, una funzione che permette di collegare contemporaneamente due dispositivi Bluetooth per condividere lo stesso audio. In pratica due persone possono guardare un film o ascoltare musica sullo stesso PC usando cuffie separate.

La funzione sfrutta Bluetooth LE Audio ed è accessibile direttamente dalle impostazioni rapide della barra delle applicazioni.

Novità anche sul fronte webcam. Con Multi-App Camera, più applicazioni possono utilizzare contemporaneamente la stessa videocamera senza creare conflitti. Una soluzione utile soprattutto per chi usa software di videoconferenza, streaming o registrazione.

Microsoft ha introdotto anche una modalità Basic Camera pensata per migliorare compatibilità e stabilità in presenza di driver problematici o hardware meno recente.

Più spazio anche all’intelligenza artificiale

L’aggiornamento migliora inoltre il Task Manager, che ora offre informazioni molto più dettagliate sulle NPU, i coprocessori dedicati alle funzioni AI presenti nei chip moderni.

Gli utenti possono controllare utilizzo, memoria dedicata e attività dei processi legati all’intelligenza artificiale direttamente dal pannello di sistema. Una modifica che conferma quanto Microsoft stia spingendo Windows 11 verso un’integrazione sempre più profonda delle funzioni AI.

Ci sono poi piccoli ritocchi che semplificano la vita quotidiana. Durante la configurazione iniziale del PC, ad esempio, è finalmente possibile scegliere un nome personalizzato per la cartella utente.

Anche le funzioni di accessibilità ricevono qualche attenzione in più, con miglioramenti alla lente di ingrandimento e agli annunci vocali utilizzati insieme agli screen reader.

Insomma, questa volta l’aggiornamento Windows 11 non sembra limitarsi a correggere bug invisibili. La sensazione è che Microsoft abbia finalmente deciso di intervenire su uno degli aspetti più criticati dagli utenti: quella leggera sensazione di lentezza che, soprattutto negli ultimi mesi, aveva tolto brillantezza all’esperienza d’uso del sistema operativo.