L’AI agentica sta cambiando i sistemi operativi tra cui anche Window 11s, ma secondo gli esperti aumentano anche le criticità legate alla sicurezza informatica

In Sintesi

L’IA agentica, che automatizza attività complesse, è affetta da vulnerabilità intrinseche dei Large Language Models, in particolare le allucinazioni e le prompt injection.

Gli esperti rimangono scettici, avvertendo che la tecnologia potrebbe non essere ancora matura per gestire dati sensibili in autonomia.

L’intelligenza artificiale agentica sta ridefinendo il modo in cui Windows 11 funziona, aprendo a un livello di automazione senza precedenti per il sistema operativo Microsoft. Questo, però, solleva anche dubbi sul fronte della sicurezza.

Tutto è iniziato con l’arrivo delle Copilot Actions, strumenti in grado di eseguire in autonomia attività complesse come organizzare riunioni, gestire file o inviare email. Una svolta tecnologica molto importante che, tuttavia, arriva con un’ammissione insolita da parte del colosso di Redmond: questi sistemi presentano vulnerabilità note e vanno attivati solo da chi è pienamente consapevole delle implicazioni di sicurezza.

Quali sono le vulnerabilità degli agenti AI

Il problema principale dell’AI agentica stai nei limiti intrinseci dei moderni LLM. In tal senso allucinazioni e tecniche di prompt injection rappresentano due delle minacce più frequenti, con quest’ultima che, addirittura, consente agli hacker di inserire comandi malevoli in contenuti apparentemente innocui, sfruttando l’incapacità degli agenti AI di distinguere tra istruzioni affidabili e istruzioni manipolate.

Il rischio, per gli utenti meno esperti, è quello di vedere il proprio sistema eseguire azioni potenzialmente dannose senza alcun preavviso. Per mitigare questi rischi, Microsoft ha introdotto strumenti come Agent Workspace, un ambiente isolato in cui gli agenti operano con privilegi ridotti. Oltre a questo, le aziende potranno controllare le Copilot Actions tramite sistemi di gestione come Intune, regolando l’accesso delle funzionalità a livello di account o dispositivo.

Malgrado questi accorgimenti, gli esperti di sicurezza informatica rimangono scettici, invitando tutti, utenti privati e aziende a mantenere alta l’attenzione. È proprio questo uno dei nodi del problema, con Microsoft che trasferisce tutta la responsabilità di eventuali problemi all’utente finale. L’azienda, infatti, parla genericamente di “esperti” senza definire con precisione quali competenze servano per utilizzare Copilot Actions in sicurezza.

Al momento, comunque, la nuova opzione è disabilitata di default ed accessibile solo nelle versioni beta di Windows Insider. Tuttavia, non appena saranno disponibili su tutti i PC compatibili, è bene che gli utenti valutino con attenzione le conseguenze, del loro utilizzo, attivandole solo se realmente consapevoli di ciò che ne potrebbe derivare.

Quale è il problema del’AI agentica?

Il discorso sull’IA agentica non riguarda solo Microsoft ma è una questione aperta per tutte le grandi aziende tech del settore. Apple, Google e Meta, infatti, stanno già integrando soluzioni simili nei propri ecosistemi, con approcci che iniziano come sperimentazioni opzionali per poi diventare parte integrante dei sistemi operativi.

A oggi, però, nessuna delle grandi aziende sembra aver trovato una soluzione affidabile alle allucinazioni o alle tecniche di prompt injection. L’impressione degli esperti, dunque, è che la tecnologia non sia ancora pronta per gestire dati sensibili in modo autonomo, spingendo le aziende a chiedere agli utenti di verificare manualmente l’operato dell’IA, ma senza fornire strumenti concreti per farlo.

L’arrivo degli agenti AI all’interno dei moderni sistemi operativi rappresenta uno dei passaggi più importanti degli ultimi anni, tuttavia questa implementazione lascia ancora aperte molte domande. La promessa di un sistema più intelligenti rischia di diventare la porta di accesso a minacce complesse e in un contesto in cui la sicurezza informatica sembra procedere più lentamente dell’innovazione, potrebbe essere un rischio per utenti e aziende.