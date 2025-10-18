Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Melnikov Dmitriy / Shutterstock.com

Microsoft punta sull’intelligenza artificiale per il futuro di Windows. Dopo la fine del supporto a Windows 10, infatti, l’azienda vuole ora trasformare tutti i PC con Windows 11 in veri e propri AI PC, grazie a una profonda integrazione con Copilot e a tante nuove funzionalità pensate per offrire agli utenti la possibilità di sfruttare al massimo le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Un ruolo importante in questo programma di crescita lo ricopriranno gli agenti AI che saranno in grado di completare le azioni in autonomia, senza il bisogno che l’utente intervenga.

Copilot è sempre più importante

Per il futuro di Windows 11 diventa fondamentale il ruolo di Copilot, sempre più “cuore” del sistema operativo di Microsoft. Gli utenti potranno richiamare l’assistente con il comando “Hey Copilot“, una soluzione già testata in passato (senza particolare successo) con Cortana.

In questo modo è possibile richiedere informazioni in qualsiasi momento all’assistente che potrà intervenire a supporto dell’utente, effettuando ricerche e fornendo informazioni in merito a qualsiasi argomento. Copilot sarà disponibile anche nella taskbar con una barra di ricerca dedicata e pensata per offrire un accesso rapido alle funzioni AI del sistema operativo.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare Copilot Vision, la funzione che permette all’intelligenza artificiale di “vedere” lo schermo e comprendere cosa viene riprodotto. In questo modo, l’AI potrà avere un ruolo più attivo, assistendo l’utente durante lo svolgimento di un lavoro o di una specifica attività.

Inizia l’era degli agenti AI

Microsoft vuole integrare nel suo sistema operativo gli agenti AI, in modo da poter offrire un’esperienza utente ancora più completa. Gli utenti potranno collegare Copilot ai servizi dell’ecosistema Google, in modo da poter consentire all’AI di accedere ai propri dati per effettuare determinate attività. Con Copilot Actions, inoltre, l’AI sarà in grado di lavorare in autonomia sia con le informazioni del browser che con i file locali per estrarre informazioni di vario tipo ed effettuare determinate attività. Ci sarà spazio anche per Gaming Copilot che sarà in grado di compiere attività specifiche per migliorare l’esperienza di gaming.

Tutte le novità anticipate da Microsoft saranno integrate in modo progressivo in Windows 11 nel corso dei prossimi mesi, con una serie di aggiornamenti mirati per arricchire il sistema operativo.