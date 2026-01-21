Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Gli aggiornamenti di Windows 11 sono pensati per garantire agli utenti la possibilità di sfruttare nuove funzioni per il sistema operativo e, nello stesso tempo, per migliorare la sicurezza, con patch correttive in grado di eliminare bug e falle di sicurezza.

L’ultimo aggiornamento di sicurezza di gennaio 2026 del sistema operativo di Microsoft è stato rilasciato di recente, creando, però, non pochi problemi agli utenti. In particolare, in alcuni casi, il computer non era più in grado di arrestarsi normalmente. Ecco cosa è successo.

Il bug di Windows 11

Con l’ultimo aggiornamento del sistema operativo, pensato per migliorare la sicurezza, Windows 11 ha iniziato ad avere problemi. In particolare, in alcuni casi è emerso un bug davvero insolito. Seguendo la normale procedura di spegnimento del computer, infatti, non era possibile arrestare il sistema. In questi casi, come confermano numerose segnalazioni, si registrava un riavvio.

Il bug ha colpito principalmente i computer Windows dotati del sistema Secure Launch, una soluzione pensata per massimizzare la sicurezza già dalla prima fase di accensione. Da segnalare anche un secondo bug emerso con l’aggiornamento di sicurezza di gennaio 2026.

Alcuni utenti, infatti, non sono riusciti ad accedere al computer da remoto, sfruttando l’apposita funzione di Windows, dopo aver effettuato l’aggiornamento. Il bug rendeva impossibile confermare le credenziali d’accesso e, quindi, impediva all’utente di poter sfruttare l’accesso da remoto.

Patch straordinaria (hotfix) in rilascio

I problemi legati al nuovo aggiornamento di gennaio 2026 sono stati subito identificati, anche grazie al sistema ormai rodato che permette alla community di testare le versioni di Windows e inviare feedback in merito a malfunzionamenti di vario tipo.

Considerando l’impatto sull’usabilità, Microsoft ha confermato la volontà di rilasciare un aggiornamento “out-of-band”, una dicitura che sottolinea il carattere straordinario del nuovo hotfix. In sostanza, si tratta di un aggiornamento slegato dalle normali patch mensili.

Con questo update, l’azienda punta a ottimizzare il funzionamento di Windows 11. La nuova patch andrà a eliminare i bug segnalati in questi giorni con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, ma anche un funzionamento ottimale del sistema operativo.

Bisogna considerare, inoltre, che le segnalazioni da parte degli utenti non si limitano ai problemi elencati in precedenza. In questi giorni, infatti, sono stati segnalati bug anche per Outlook Classic (con schermate nere e crash improvvisi). Di conseguenza, la patch in fase di rilascio dovrebbe andare a coprire anche questi aspetti.

Ricordiamo che per verificare la disponibilità di un aggiornamento di Windows 11 basta andare nelle Impostazioni (tasto Windows + I della tastiera) e poi scegliere Windows Update > Verifica disponibilità aggiornamenti. A questo punto bisognerà attendere qualche secondo per verificare se ci sono aggiornamenti da scaricare.