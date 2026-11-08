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Microsoft sta lavorando a una vera e propria rivoluzione per Windows 11 che riceverà un rinnovamento profondo, mirato a esaltare la qualità del sistema operativo e a offrire prestazioni superiori.

Ad anticipare le novità è un nuovo report di The Verge che, come prima cosa, mette le cose in chiaro. Non ci sarà alcun Windows 12, come già anticipato da rumor delle ultime settimane. Il cambio di denominazione potrebbe comunque arrivare con una decisione futura.

Per il momento, infatti, l’azienda non ha intenzione di cambiare la denominazione del suo sistema operativo. Il “salto” arriverà con Windows 11 27H2, destinato a caratterizzarsi come un vero e proprio major update. Andiamo a riepilogare tutti i dettagli in merito.

Focus sulla qualità

La nuova versione di Windows 11, stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe concentrarsi sulla qualità e, quindi, sul miglioramento dell’esperienza d’uso per gli utenti, che spesso devono fare i conti con bug e scarse prestazioni (soprattutto sui computer con specifiche più limitate).

Si tratta di un aspetto fondamentale. Microsoft, infatti, vuole migliorare Windows anche sui computer con poca memoria RAM. A causa della crisi delle memorie, infatti, i moduli di memoria oggi sono molto costosi e il prezzo dei computer è alle stelle.

Più che un semplice aggiornamento di funzionalità, la versione 27H2 viene descritta dalle fonti come un “full OS swap”, ovvero una sostituzione profonda delle fondamenta stesse del sistema operativo. Si tratta di un intervento strutturale paragonabile a quello visto con il problematico update 24H2. Proprio per questo motivo, la sfida principale per gli sviluppatori di Redmond sarà quella di implementare queste pesanti modifiche al kernel e all’architettura di base senza compromettere la stabilità sui dispositivi degli utenti.

Un nuovo sfondo

Può sembrare una banalità, ma la nuova versione di Windows introdurrà un nuovo sfondo predefinito per il sistema, con l’obiettivo di dare un vero e proprio stacco con il passato, sostituendo il tradizionale “Bloom” utilizzato fin dal lancio di Windows 11.

E l’IA?

Negli ultimi anni, Microsoft ha tentato di integrare l’intelligenza artificiale nel suo sistema operativo, senza ottenere particolari successi, almeno per quanto riguarda le funzionalità messe a disposizione degli utenti. Al momento, non è chiaro quale sarà il prossimo passo per l’IA in Windows 11. Ricordiamo che per risolvere i problemi di prestazioni del sistema è possibile usare l’IA per velocizzare Windows.

Una lunga fase di test

Per evitare a tutti i costi l’esordio di un aggiornamento instabile e limitare le complicazioni tecniche, Microsoft è pronta a rivedere le proprie tempistiche di sviluppo. Il piano per la nuova versione di Windows prevede una fase di test molto più estesa del consueto: le build preliminari per il canale Insider arriveranno con largo anticipo, offrendo all’azienda una finestra temporale molto più ampia per raccogliere i feedback della community, limare le imperfezioni del codice e tutelare le prestazioni dei dispositivi prima del rollout globale.