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Winamp prepara un nuovo player per il 2027. Grazie a Deezer, riunirà streaming e raccolte personali in un’unica app, ma prezzo e sistemi supportati restano da chiarire.

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Winamp prepara un nuovo lettore previsto per la prima metà del 2027 che unisce streaming e raccolte personali in un'unica app.

Il progetto nasce dalla partnership con Deezer: tecnologia e catalogo arrivano dalla piattaforma francese, mentre Winamp cura marchio e interfaccia.

L'app manterrà il supporto ai file locali, podcast e radio, ma restano da chiarire prezzo, funzionalità dettagliate e sistemi operativi supportati.

Winamp prova ancora una volta a riportare il proprio nome al centro dell’ascolto digitale. Il marchio legato alla stagione degli MP3 ha annunciato un nuovo Winamp Player, previsto nella prima metà del 2027. Non sarà soltanto un servizio di streaming: l’obiettivo è riunire in una sola applicazione la musica in abbonamento e le raccolte personali conservate dagli utenti.

Il richiamo alla memoria resta evidente, ma la proposta non si limita alla nostalgia: il progetto cerca di adattare il concetto di lettore personale a un panorama dominato dall’accesso musicale in abbonamento.

Winamp e Deezer insieme per il nuovo lettore musicale

Il progetto nasce da un accordo con Deezer. La piattaforma francese metterà a disposizione la propria tecnologia in modalità white label, oltre al catalogo musicale globale concesso in licenza. Winamp manterrà invece il proprio marchio e costruirà l’interfaccia destinata agli utenti.

In concreto, il servizio premium sarà venduto come un prodotto Winamp, anche se l’infrastruttura per lo streaming arriverà da Deezer. Questa soluzione consente alla società di sviluppare la nuova esperienza senza creare da zero una piattaforma musicale e senza gestire direttamente gli accordi sul catalogo.

Il futuro lettore conserverà però il rapporto con i file locali, elemento centrale nella storia del programma. Accanto allo streaming troveranno spazio le radio via internet e i podcast. Sarà possibile accedere anche alle collezioni personali archiviate nel cloud. L’idea è offrire un punto di accesso unico a contenuti che oggi possono essere distribuiti tra servizi diversi.

Come sarà il nuovo Winamp Player nel 2027

Winamp promette un’interfaccia ampiamente personalizzabile, in continuità con una delle caratteristiche che resero riconoscibile il software. Sono previste anche funzioni sociali e nuovi strumenti per trovare musica. I dettagli sul loro funzionamento non sono stati ancora comunicati.

La società sostiene che l’abbonamento proporrà un’esperienza diversa da quella delle piattaforme tradizionali. Al momento, tuttavia, non ha spiegato in che modo cambierà il modello di sottoscrizione. Restano inoltre da conoscere il prezzo e i sistemi operativi supportati. Ulteriori anticipazioni dovrebbero arrivare nei prossimi mesi.

Dopo il lancio della nuova piattaforma, il servizio premium sarà integrato anche nello storico lettore desktop. Secondo Winamp, questa versione gratuita conta ancora più di 40 milioni di utenti attivi nel mondo. Il dato viene dalla società e rappresenta la base sulla quale il marchio tenta di costruire il nuovo rilancio.

Cos’è Winamp?

Winamp nacque nel 1997 come lettore per Windows, sviluppato da Nullsoft (acquisita da AOL nel 1999) per riprodurre i file MP3 sui computer personali dell’epoca. Divenne uno dei programmi simbolo dell’ascolto musicale.

Negli ultimi anni il marchio ha cercato altre strade, compresi i servizi rivolti agli artisti. Nel 2024 rese disponibile il codice sorgente con una licenza non libera, ma lo rimosse dopo un mese.

La partnership con Deezer segna quindi un ritorno più diretto al prodotto che ha reso celebre Winamp. Il nuovo lettore dovrà però trovare spazio in un mercato già occupato da servizi affermati. La risposta più importante, ancora assente, riguarda il vantaggio concreto per chi possiede già un abbonamento musicale. Per valutarlo bisognerà attendere le prossime informazioni sul progetto.