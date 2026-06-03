Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

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Oltre 700 volontari di Wikipedia minacciano di sospendere il lavoro dopo la chiusura del gruppo Community Tech.

Il team di sei sviluppatori gestiva strumenti quotidiani come la modalità scura e il controllo dei testi copiati.

Wikimedia dice che la chiusura era decisa da settembre 2025; un blocco potrebbe danneggiare qualità e AI.

C’è un paradosso pulsante e infuocato al centro del web: Wikipedia, l’enciclopedia più consultata al mondo, una delle ultime fonti ancora percepite come affidabili, si regge su un esercito di volontari non pagati che scrivono, correggono e sorvegliano milioni di voci ogni giorno e ora quell’esercito minaccia di incrociare le braccia.

Ebbene sì: centinaia di editor stanno discutendo uno sciopero contro la Wikimedia Foundation (l’organizzazione che ospita il sito), accusata di aver tradito la fiducia della comunità con una decisione arrivata dall’alto e senza reale consultazione.

La decisione di Wikimedia Foundation

Ma di quale decisione stiamo parlando? Facciamo un passo indietro. Era il 20 maggio la Wikimedia Foundation ha annunciato lo scioglimento del Community Tech, un team di sei persone composto da cinque ingegneri e un manager. Quel gruppo costruiva strumenti essenziali come rilevatori di plagio, la dark mode e le funzioni per i grafici, e fungeva da ponte tra la fondazione e la comunità dei volontari.

Ufficialmente non si è trattato di un licenziamento in tronco, perché la fondazione ha spiegato di aver “solo” spostato le loro responsabilità a team più ampi. Ha anche detto che il team non generava più benefici, ma incrementava i “colli di bottiglia” e creava “ritardi frequenti”, cosa che ha fatto sì che il lavoro si ridistribuisse su più squadre, precisando però che i dipendenti coinvolti restano a libro paga mentre si cercano ruoli alternativi.

Molti volontari, però, non credono a questa spiegazione. Nei mesi precedenti lo staff di Wikimedia aveva annunciato l’intenzione di sindacalizzarsi, e c’è chi sospetta che la fondazione abbia licenziato proprio il personale coinvolto nella campagna sindacale. La WMF replica che la scelta di chiudere il dipartimento era già stata presa nel settembre 2025.

L’esplosione della protesta

La reazione della comunità è stata immediata: ben 700 volontari si sono detti pronti a mobilitarsi, e non sono volontari “qualsiasi”: sono coloro che gestiscono la maggior parte delle pagine in lingua inglese, con milioni di modifiche all’attivo. Sono loro a tenere in piedi l’enciclopedia: scrivono, correggono, verificano le fonti e ripuliscono le voci da scherzi, trollaggi e contenuti falsi.

Un loro blocco, anche solo parziale, ridurrebbe in fretta la qualità e l’affidabilità della piattaforma. I toni del confronto sono drammatici: «Wikipedia non esisterà più. Si deteriorerà rapidamente», ha detto a The Verge un portavoce dell’organizzazione.

La stessa persona ha sottolineato che se davvero una massa tanto critica di volontari smettesse di lavorare sarebbe un disastro non solo per Wikipedia ma per l’umanità. Parole che danno la misura di quanto l’intera struttura dipenda dal lavoro gratuito di chi contribuisce.

L’AI e il futuro di Wikipedia

C’è poi una conseguenza che va oltre i confini dell’enciclopedia, e riguarda il modo in cui oggi circola l’informazione online. I sistemi di intelligenza artificiale si nutrono proprio delle voci di Wikipedia: i grandi modelli linguistici imparano in larga parte leggendo quelle pagine, considerate una base ordinata e verificata di conoscenza.

Se i volontari si fermano e la qualità delle voci crolla, a risentirne non sarebbe solo chi consulta l’enciclopedia, ma anche l’AI che la usa come fonte primaria. È il paradosso al cuore di questa vicenda: una piattaforma costruita dal lavoro umano non retribuito alimenta buona parte dell’informazione automatizzata, e basta che quel lavoro si interrompa per mettere in crisi un pezzo dell’intero ecosistema digitale.

La partita, per ora, resta aperta. La fondazione dovrà decidere se ascoltare la comunità o tenere il punto, e da quella scelta dipende quanto a lungo l’enciclopedia libera potrà contare sull’esercito di volontari che finora l’ha tenuta in vita.