Ora è ufficiale: Vodafone ha abilitato il WiFi Calling. Tutti i clienti, sia privati che business, potranno quindi effettuare e ricevere chiamate tramite rete Wi-Fi, quando il segnale del telefono è debole o assente.

Una soluzione decisamente importante, soprattutto in casi d’allarme e pericolo. Da segnalare, inoltre, che questo servizio non prevede alcuna aggiunta rispetto al proprio piano tariffario. Un tassello che va a completare il quadro del mercato italiano, dopo l’attivazione del servizio da parte di Tim, WindTre e Fastweb.

Cos’è il WiFi Calling

Il WiFI Calling, tecnicamente VoWiFi, è una soluzione che giunge per i clienti Vodafone nell’ambito dell’operazione con Fastweb. Punta a risolvere uno dei problemi più comuni della telefonia mobile, ovvero la copertura indoor.

In termini tecnici, consente di instradare le chiamate vocali attraverso una rete WiFi. Il tutto avviene mantenendo il proprio numero di telefono e la qualità standard del servizio voce. Lo smartphone sfrutta la linea internet invece della rete cellulare tradizionale, garantendo chiamate stabili anche in zone con segnale scarso o nullo.

Il passaggio tra rete mobile e WiFi è del tutto automatico e può avvenire anche mentre ci si sposta. Per l’utente di fatto non cambia nulla. Si chiama e si risponde come sempre, senza dover scaricare app o procedere con particolari configurazioni.

Come attivare il WiFi Calling su Vodafone

Come detto, sul fronte manuale lato operatore non è richiesto alcun intervento. Non ci sono attivazioni da portare avanti. È sufficiente che lo smartphone sia aggiornato all’ultima versione del sistema operativo e compatibile con il servizio.

Per essere certi di poter sfruttare questa funzione, basterà procedere in tal senso: Impostazioni – Connessioni – Chiamate WiFi. La dicitura, ovviamente, può leggermente variare in base al produttore e al modello. Per riconoscere una chiamata VoWiFi, infine, basta individuare un’icona dedicata al fianco del segnale di rege e nel registro chiamate.

Smartphone compatibili, limiti e vincoli

Al lancio, Vodafone ha abilitato il Wi-Fi Calling su un’ampia selezione di dispositivi Samsung e Google Pixel. Restano al momento esclusi gli iPhone, per i quali non è stata ancora annunciata una tempistica ufficiale.

Tra i modelli supportati figurano gran parte delle famiglie Galaxy A, S, Z e Tab, inclusi i più recenti Galaxy S25 e pieghevoli di ultima generazione, oltre ai Pixel 7, 8, 9 e 10 in tutte le principali varianti. Vodafone ha confermato che la compatibilità verrà estesa progressivamente ad altri produttori nei prossimi mesi.

Di seguito riportiamo alcune delle limitazioni operative da conoscere: