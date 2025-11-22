Libero
WeatherNext 2, Google presenta il nuovo modello AI per il meteo

Google porta la sua AI meteo fuori dai laboratori: previsioni più rapide, accurate e disponibili su smartphone e servizi come Search, Maps, Gemini e Pixel Weather

Chiara Beretta

Chiara Beretta

  • Google utilizza un nuovo modello IA, WeatherNext 2, capace di generare previsioni molto più veloci e accurate rispetto ai metodi tradizionali basati sulla fisica.
  • Il sistema non è più sperimentale e viene ora integrato nei prodotti Google per offrire previsioni fino a 15 giorni e aggiornamenti orari.

Il nuovo modello di intelligenza artificiale sviluppato da Google per prevedere il meteo sta uscendo dai laboratori e arrivando direttamente sui dispositivi degli utenti. WeatherNext 2, questo il nome del sistema, promette previsioni più accurate e fino a otto volte più veloci rispetto ai precedenti modelli IA dell’azienda, anche grazie a un approccio che supera i limiti dei tradizionali modelli basati sulla fisica.

Le previsioni meteo basate sulla IA sono davvero accurate?

I primi riscontri mostrano che i modelli meteorologici basati sull’intelligenza artificiale sono già in grado di competere con quelli convenzionali. L’IA analizza miliardi di dati storici per riconoscere pattern ricorrenti e anticipare l’evoluzione delle condizioni atmosferiche.

Questo approccio permette di elaborare previsioni affidabili in tempi molto ridotti. Invece, i modelli fisici tradizionali simulano la complessa dinamica dell’atmosfera e richiedono ore di calcolo su supercomputer.

Grazie a questa efficienza, Google riesce oggi a proporre previsioni rapide, aggiornate e più precise nel 99,9% delle variabili analizzate, come temperatura e vento. L’IA chiaramente non sostituisce completamente la fisica, ma la affianca e la potenzia, rendendo possibili risultati che fino a pochi anni fa sembravano fantascienza.

Del tema tra l’altro si è riparlato nelle scorse settimane anche in riferimento all’uragano Melissa, che DeepMind di Google – il primo modello di intelligenza artificiale progettato specificamente per prevedere il comportamento degli uragani – è riuscito a prevedere il modo accurato.

Dove è disponibile WeatherNext 2 di Google

Per anni Google ha trattato i suoi modelli meteorologici IA come progetti sperimentali. Ora però WeatherNext 2 è pronto per diventare parte dell’esperienza quotidiana degli utenti.

Come annunciato in questi giorni, l’azienda lo sta infatti integrando gradualmente in Search, Maps, Gemini e nell’app Pixel Weather. La distribuzione segna un punto di svolta importante, perché indica che Google ritiene il modello sufficientemente affidabile per un uso di massa.

La tecnologia è disponibile anche per aziende e ricercatori tramite Google Earth Engine e BigQuery, mentre un programma di early access consente alle imprese di richiedere modelli personalizzati.

Come funziona la previsione meteo basata su IA

Il cuore di WeatherNext 2 è una strategia denominata Functional Generative Network (FGN). A differenza dei vecchi modelli IA, che dovevano elaborare molte volte lo stesso dato per produrre una previsione completa, FGN introduce un elemento di rumore controllato a ogni input.

Questo permette di generare centinaia di possibili scenari meteorologici in un unico passaggio, offrendo una visione più completa delle possibili evoluzioni del meteo. Il risultato è una previsione generata in meno di un minuto utilizzando i chip TPU di Google, contro le ore necessarie ai modelli fisici tradizionali.

WeatherNext 2 può estendere le sue previsioni fino a 15 giorni e fornire aggiornamenti orari che possono rivelarsi estremamente utili per settori come energia, agricoltura, logistica e trasporti.

