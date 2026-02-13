Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Dopo anni di limitazioni, WhatsApp Web compie un passo che ne ridefinisce concretamente il ruolo. La versione accessibile da browser inizia infatti a ricevere il supporto per chiamate vocali e video, finora riservate alle app desktop per Windows e macOS e alle versioni mobile. La novità è in fase di rilascio graduale e, per il momento, riguarda gli utenti iscritti al programma beta.

L’aggiornamento permette di avviare una chiamata senza installare alcun software sul computer. È sufficiente aprire una chat individuale e utilizzare i nuovi pulsanti dedicati alle chiamate, visibili nella parte superiore della conversazione. L’esperienza ricalca quella delle applicazioni desktop ufficiali, sia per impostazione sia per interfaccia.

Chiamate uno a uno su WhatsApp Web e crittografia end-to-end

La prima fase del rollout è limitata alle conversazioni individuali. Le chiamate di gruppo non sono ancora disponibili nella versione web, anche se risultano in sviluppo. Quando verranno introdotte, dovrebbero supportare fino a 32 partecipanti e includere funzioni come i link di invito e la pianificazione delle chiamate.

Sul piano della sicurezza non cambia nulla rispetto alle altre piattaforme. Anche le chiamate effettuate da browser sono protette dalla crittografia end-to-end basata sul protocollo Signal. In termini pratici, significa che audio e video restano accessibili esclusivamente ai partecipanti alla conversazione, senza necessità di attivare impostazioni aggiuntive.

Durante le videochiamate è inoltre possibile utilizzare la condivisione dello schermo. La funzione consente di mostrare in tempo reale documenti, presentazioni o altre attività in corso sul computer, ampliando le possibilità d’uso della versione web anche in ambito lavorativo e collaborativo.

Un aggiornamento atteso da anni

WhatsApp Web è stato lanciato nel 2015 come estensione dell’app mobile. Nel tempo ha acquisito stabilità e diverse funzioni di base, ma è rimasto privo del supporto alle chiamate, segnando una differenza evidente rispetto alle applicazioni desktop ufficiali, che offrono audio e video dal 2021.

Secondo le informazioni diffuse da WABetaInfo, lo sviluppo della funzione per la versione web è durato circa un anno, con l’obiettivo di allineare il più possibile l’esperienza a quella delle app dedicate. Il rilascio è partito dai beta tester e dovrebbe estendersi progressivamente anche agli altri utenti nelle prossime settimane.

Un vantaggio concreto per gli utenti Linux

L’arrivo delle chiamate via browser ha un impatto particolare per chi utilizza Linux. Non esiste infatti un’app desktop ufficiale di WhatsApp per questo sistema operativo e, fino a oggi, l’unica opzione su computer era limitata alla messaggistica e alla condivisione di file. Con il nuovo aggiornamento, anche gli utenti Linux possono effettuare chiamate vocali e video senza dover ricorrere allo smartphone.

L’estensione delle funzioni alla versione web riguarda anche chi preferisce non installare applicazioni aggiuntive su PC condivisi o aziendali. La possibilità di gestire comunicazioni complete direttamente dal browser rende WhatsApp Web più autonoma e meno dipendente dalle altre versioni del servizio.

Quando saranno disponibili le chiamate su WhatsApp Web?

Per ora la novità resta confinata al programma beta, ma una distribuzione più ampia sembrerebbe già avviata. La funzionalità dovrebbe quindi diventare disponibile per tutti nelle prossime settimane. Con l’introduzione delle chiamate di gruppo, la distanza tra versione web e applicazioni desktop potrebbe ridursi in modo sostanziale.