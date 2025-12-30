Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Shutterstock

In sintesi

WhatsApp Web supporterà finalmente chiamate vocali e video direttamente dal browser, colmando una delle principali limitazioni rispetto alle app desktop per Windows e Mac.

L’aggiornamento includerà nuove opzioni di gestione e personalizzazione, notifiche dedicate, registro chiamate e il mantenimento della crittografia end-to-end.

WhatsApp Web è la versione della popolare app di messaggistica utilizzabile direttamente dal browser web. Si tratta di una web app molto apprezzata e spesso preferita alle app desktop, disponibili su Windows e Mac. Nel corso del prossimo futuro, WhatsApp Web diventerà ancora più completa andando a colmare una lacuna che, da tempo, rappresenta un limite al suo utilizzo. Nei prossimi mesi, infatti, WhatsApp Web potrà contare anche sulle chiamate vocali e video. La funzione era già stata anticipata nei mesi scorsi. Ecco tutti i dettagliin merito alle novità che andranno ad arricchire il servizio in futuro.

Come funziona oggi WhatsApp Web

Gli utenti che utilizzano WhatsApp Web oggi non hanno la possibilità di effettuare chiamate vocali e video. Entrando in una chat e premendo sul tasto per avviare la chiamata, infatti, l’app avverte l’utente della necessità di scaricare l’app per il dispositivo in uso. Di conseguenza, su computer Windows e Mac è necessario scaricare l’app ufficiale di WhatsApp per poter avviare una chiamata vocale o anche una videochiamata. Per il momento, la versione web dell’applicazione non supporta questa funzionalità.

Cosa cambierà in futuro

WhatsApp intende aggiornare la versione web della sua applicazione con l’integrazione del supporto alle chiamate audio e video e, quindi, anche con un aggiornamento dell’interfaccia utente, per l’integrazione di tutte le funzionalità legate alla gestione di queste funzionalità, alle notifiche e al registro chiamate.

Naturalmente, ci saranno varie opzioni per personalizzare il funzionamento. Ad esempio, sarà possibile bloccare le notifiche legate alle chiamate dalla versione web, in modo da poter gestirle direttamente dal proprio smartphone Android oppure dall’iPhone. Da segnalare che le chiamate continueranno a sfruttare la crittografia end to end per garantire la massima privacy agli utenti.

Si tratta, in ogni caso, di una novità molto importante per WhatsApp Web, applicazione destinata a diventare sempre più importante nel corso del prossimo futuro. Da tempo, l’applicazione ha avviato un programma di trasformazione per espandere la sua presenza anche ai dispositivi desktop, diventando un punto di riferimento per le comunicazioni. L’aggiornamento della versione web rappresenta un passaggio cruciale in questo programma di crescita.

Ulteriori aggiornamenti in merito arriveranno nel corso delle prossime settimane.