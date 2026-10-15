Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Chiamate WhatsApp anche per chi non ha l'app o l'account: basta un link via web browser, con crittografia end-to-end e senza limiti di durata. I dettagli

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Le chiamate e le videochiamate con WhatsApp diventano ancora più semplici e accessibili. L’ultima novità dell’app, infatti, consente agli utenti di invitare a una videochiamata o a una chiamata di gruppo anche persone che non hanno WhatsApp.

Il sistema utilizza un semplice link, con l’utente invitato che può unirsi alla chiamata via browser web, senza dover effettuare alcuna registrazione, senza scaricare alcun software e senza limiti di tempo per quanto riguarda la durata.

Si tratta di un meccanismo già utilizzato da diverse applicazioni che consentono di effettuare chiamate o videochiamate e che, nel corso del tempo, si è rivelato essere particolarmente vantaggioso, in quanto elimina l’obbligo di dover avere WhatsApp sul proprio dispositivo. Andiamo a scoprire come funzionano le chiamate tramite link appena introdotte da WhatsApp.

Come usare le chiamate tramite link

Il meccanismo è semplice. La funzione si chiama guest calling e permette agli utenti di WhatsApp di organizzare una chiamata andando a generare un link direttamente dall’app che andrà poi condiviso con le persone che si desidera invitare a partecipare.

Chi riceve il link potrà partecipare alla chiamata, anche senza avere un account WhatsApp o senza aver installato l’app sul dispositivo da cui intende effettuare la chiamata.

In questo modo, la partecipazione è garantita sia a chi non utilizza WhatsApp che agli utenti che, ad esempio, non hanno l’app sul dispositivo che vogliono utilizzare.

Il sistema prevede l’accesso alla chiamata tramite il browser web. Raggiunta la pagina collegata al link, infatti, basterà inserire il proprio nome per partecipare. Non c’è bisogno di creare un account.

Chiaramente, solo gli utenti WhatsApp hanno la possibilità di creare un link per l’invito. Gli ospiti, invece, possono solo essere invitati a partecipare.

C’è sempre, anche per chi non è registrato, la protezione della crittografia end-to-end e non sono previsti limiti di durata per la chiamata.

L’accesso tramite link come ospite non richiede installazioni, ma necessita di un browser web moderno con supporto agli standard WebRTC per la gestione di audio e video. La funzione è compatibile con i principali browser desktop e mobile, tra cui Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari. Questa novità è utile anche considerando il fatto che WhatsApp non funzionerà più su vecchi smartphone.

Come creare un link

Il meccanismo per creare un link per una chiamata tramite WhatsApp è semplicissimo. Una volta aperta l’applicazione, infatti, è sufficiente andare nella scheda Chiamate e poi premere sul tasto per avviare una chiamata. A questo punto, tra le opzioni presenti in alto, comparirà la voce Nuovo link alla chiamata, da premere per poter generare il link da condividere.