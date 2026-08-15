Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

WhatsApp è una delle applicazioni più utilizzate in assoluto, ma, purtroppo, è anche un mezzo per tentare truffe di vario tipo. In queste settimane, un nuovo schema truffaldino si sta diffondendo tramite l’app con gruppi di malviventi che stanno portando avanti un raggiro potenzialmente molto pericoloso per gli utenti del servizio.

Questa nuova truffa può essere definita come la “truffa del bonifico istantaneo” in quanto punta a sottrarre denaro agli utenti sfruttando questo sistema di pagamento che velocizza la transazione. Ecco tutti i dettagli in merito.

Come funziona la nuova truffa

Tutto ruota intorno alla violazione dell’account WhatsApp di un utente. A questo punto, tramite l’account ormai compromesso, vengono inviati messaggi ai contatti presenti in rubrica e, in particolare, a quelli con cui sono già state avviate conversazioni, come amici e parenti. Lo schema è sempre lo stesso: una richiesta di denaro per un’emergenza improvvisa, con l’invio rapido tramite bonifico istantaneo e la promessa di una restituzione a stretto giro.

La descrizione della truffa è stata fatta in un articolo di Brindisi Report che descrive un recentissimo caso di un uomo di 56 anni, residente a Carovigno, a cui è stato violato l’account WhatsApp.

I contatti dell’uomo hanno ricevuto messaggi con richieste di un prestito, per un importo non particolarmente elevato (955 euro) da inviare tramite bonifico istantaneo. Il messaggio è scritto in modo tale da sembrare autentico e include la promessa di una restituzione rapida: “Ho sforato il limite e non mi fa partire un bonifico da 955 euro. Riusciresti ad anticiparlo tu istantaneo? Domani te li ridò subito, promesso”.

Ricordiamo che WhatsApp ha integrato nuovi strumenti anti-truffa che possono tornare utili per proteggere il proprio account. Nel frattempo, però, una truffa estiva continua a essere molto diffusa e pericolosa.

Proteggersi è possibile

Per proteggersi da questo tipo di truffa è fondamentale attivare i sistemi di sicurezza del proprio account WhatsApp. Andando in Impostazioni > Account è possibile, ad esempio, attivare la Verifica in due passaggi e proteggere l’account con una Passkey. È utile anche aggiungere un indirizzo e-mail, in modo da semplificare la procedura di recupero dell’account, in caso di problemi.

Un altro aspetto chiave per il contrasto a questo tipo di truffa è il buon senso, con l’adozione di comportamenti giusti che incrementano la sicurezza. Non bisogna mai comunicare a terzi i dati di accesso a WhatsApp e installare software da fonti sconosciute sul proprio dispositivo.

Infine, per chi riceve messaggi da conoscenti con richieste di denaro per emergenze improvvise, la regola d’oro è non farsi prendere dall’urgenza: basta fare una telefonata o verificare l’accaduto su un altro canale per capire cosa stia realmente succedendo. In questo modo il tentativo di estorsione andrà a vuoto, mantenendo al sicuro sia l’account sia i propri risparmi.