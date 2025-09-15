WhatsApp si rinnova con thread e nuove opzioni per le spunte blu

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

WhatsApp si prepara a lanciare le risposte in thread e nuove impostazioni per le spunte blu, così da rendere le conversazioni più ordinate e sicure sia per smartphone Android che per iPhone.

In Sintesi

Le risposte in thread renderanno più ordinate le chat, collegando i messaggi correlati senza perdere il contesto.

Le nuove impostazioni sulle spunte blu permetteranno maggiore flessibilità e controllo della privacy.

WhatsApp si rinnova di continuo, annunciando funzioni che sono pensate per rendere le chat più ordinate e semplici da gestire. L’ultima novità a cui starebbe lavorando, stando al sito WABetaInfo, riguarda le risposte in thread. Si tratta di una nuova modalità che permette di collegare i messaggi correlati all’interno di una conversazione. Una soluzione utile soprattutto nei gruppi, dove i messaggi si accavallano rapidamente col rischio di perdere il filo della discussione e informazioni importanti.

La scelta di introdurre i thread risponde all’esigenza degli utenti di fare ordine nelle chat che diventano sempre più lunghe. Inoltre, è in arrivo anche una novità per le spunte blu, WhatsApp sta lavorando a nuove opzioni che permetteranno agli utenti di avere maggiore controllo sulla propria privacy. Infatti, si potrà decidere in modo più flessibile chi può vedere le conferme di lettura e quando mostrarle.

Come funzionano le risposte in thread su WhatsApp

Secondo quanto riportato dal sito WABetaInfo, la chat di messaggistica sta lavorando affinché gli utenti possano rispondere a un messaggio specifico senza uscire dal flusso principale della conversazione. La funzionalità consentirà quindi di dare risposte in thread, dove i messaggi collegati appariranno come una sorta di sotto-conversazione, accessibile direttamente con un tocco. In questo modo, le discussioni diventano più ordinate e i partecipanti possono seguire con maggiore chiarezza ogni argomento.

Il thread sarà mostrato direttamente sotto il messaggio originale, così da non perdere il contesto. La nuova funzione sarà disponibile sia per le chat individuali, che nei gruppi. Soprattutto nelle chat di gruppo, sarà utile poter gestire la conversazione e contestualizzare gli argomenti, per non perdere le informazioni che davvero interessano.

Quando arriverà la nuova funzione e come ottenerla

Le nuove funzioni di WhatsApp sono in fase di rilascio graduale e saranno disponibili sia per chi utilizza uno smartphone Android, che per chi usa un iPhone con iOS. Come accade spesso con gli aggiornamenti dell’app, sarà lo smartphone a segnalare automaticamente la disponibilità della nuova versione, ma è sempre possibile controllare manualmente se già disponibile per l’aggiornamento nel proprio Google Play Store o nell’App Store di Apple.

Con le risposte in thread e i temi personalizzati, WhatsApp conferma la sua strategia: rendere le chat più organizzate e offrire agli utenti strumenti di comunicazione sempre più pratici e personalizzabili.

Cosa cambia per le spunte blu di WhatsApp

Oltre alle risposte in thread, WhatsApp sta introducendo anche la possibilità di personalizzare i temi dell’app. Gli utenti potranno scegliere nuovi colori e stili per le proprie chat, andando oltre l’attuale modalità chiara e scura. Una funzione che punta a rendere l’esperienza ancora più personale e flessibile.

Tra le novità in arrivo ci sono anche miglioramenti al sistema delle spunte blu, con più opzioni per gestire privacy e conferme di lettura. Si tratta di un passo in avanti verso un controllo sempre più completo sulla propria esperienza di messaggistica.

