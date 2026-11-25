WhatsApp: arrivano i nuovi sticker sonori su Android, ecco come funzionerà l'incubo di ogni figlio
WhatsApp introduce un nuovo formato di adesivi animati con audio personalizzabile, ricavato da video, effetti sonori o registrazioni vocali. La distribuzione è già iniziata su Android.
- WhatsApp introduce sticker animati con audio personalizzabile, ricavato da video, effetti sonori, file presenti sul telefono o registrazioni vocali.
- La funzione è in distribuzione graduale nella versione beta per Android e permette di creare adesivi direttamente dalle conversazioni.
- Gli sticker sono silenziosi per impostazione predefinita, riproducono l’audio tre volte su richiesta e sono protetti dalla crittografia end-to-end.
WhatsApp introduce un nuovo formato di adesivi animati con audio personalizzabile, ricavato da video, effetti sonori o registrazioni vocali. La distribuzione è già iniziata su Android.
- Gli sticker WhatsApp acquistano una voce
- Come creare uno sticker sonoro su WhatsApp
- Cosa succede quando si riceve uno sticker con audio
Gli sticker WhatsApp acquistano una voce
Chi ha un gruppo di famiglia particolarmente prolifico in fatto di buongiorno, immagini glitterate e contenuti animati potrebbe avere presto un motivo in più per tenere il volume dello smartphone al minimo.
Meta sta ampliando il repertorio espressivo della sua applicazione di messaggistica istantanea con una funzione che promette di dare parecchie soddisfazioni agli appassionati di adesivi digitali: gli sticker sonori.
La distribuzione è cominciata con la versione beta 2.26.47.1 di WhatsApp per Android, disponibile attraverso il Google Play Store.
Fino a questo momento gli utenti hanno potuto scegliere tra adesivi statici e animati, entrambi accomunati dall’assenza di una componente sonora.
Il nuovo formato permette invece di associare all’immagine in movimento una traccia audio, aprendo interessanti possibilità sul fronte della personalizzazione dei contenuti da condividere nelle conversazioni private e nei gruppi.
Come creare uno sticker sonoro su WhatsApp
L’aspetto forse più interessante dell’aggiornamento riguarda la possibilità di realizzare adesivi inediti utilizzando il materiale già presente sul proprio smartphone, direttamente dall’applicazione di messaggistica.
Per creare uno sticker animato con audio occorre accedere alla tastiera degli adesivi all’interno di una conversazione, selezionare l’opzione dedicata alla creazione di un nuovo sticker e scegliere un video dalla galleria del telefono. WhatsApp si occupa automaticamente di convertire il filmato in un adesivo animato.
Nella parte superiore dell’editor compare quindi un nuovo pulsante dedicato all’audio, attraverso il quale si accede alla schermata per la selezione della componente sonora. Le possibilità previste dagli sviluppatori sono piuttosto versatili.
Si può conservare l’audio originale del filmato, scegliere uno degli effetti sonori messi a disposizione dall’applicazione oppure importare una traccia audio attraverso il gestore dei file dello smartphone.
Ma c’è un’ulteriore possibilità che potrebbe alimentare la creatività degli utenti: registrare direttamente un messaggio vocale da abbinare all’animazione.
Una battuta ricorrente tra amici, un’esclamazione particolarmente riuscita o una frase diventata celebre in famiglia potranno così trasformarsi in altrettanti adesivi personalizzati, pronti per essere utilizzati nelle occasioni più disparate.
Cosa succede quando si riceve uno sticker con audio
Fortunatamente, gli sviluppatori hanno tenuto conto del fatto che non sempre chi riceve uno sticker condivide l’entusiasmo di chi lo ha spedito.
Gli adesivi sonori saranno infatti silenziosi per impostazione predefinita, evitando che l’arrivo di questi contenuti interrompa la lettura delle conversazioni con rumori indesiderati.
A distinguere il nuovo formato dai tradizionali sticker animati sarà una piccola icona audio, visibile direttamente sull’adesivo all’interno della chat.
Toccandola, il destinatario potrà ascoltare il suono associato all’animazione. La traccia verrà riprodotta per tre volte consecutive, dopodiché si interromperà automaticamente.
Sul versante della riservatezza, sia l’adesivo sia la relativa componente sonora saranno protetti dalla crittografia end-to-end, già utilizzata da WhatsApp per tutelare il contenuto delle comunicazioni.
Quanto alle tempistiche, la novità è attualmente accessibile soltanto a una parte degli iscritti al programma beta di WhatsApp su Android.
La distribuzione procede gradualmente e persino chi ha installato la versione compatibile dell’applicazione potrebbe non trovare subito il pulsante dedicato all’inserimento dell’audio nell’editor degli adesivi.
Nelle prossime settimane la funzione dovrebbe raggiungere un numero crescente di account. WhatsApp, tuttavia, non ha ancora comunicato una data ufficiale per il rilascio generalizzato della novità.
FAQ
Sono adesivi animati a cui si può associare una traccia audio, come il suono originale di un video, un effetto sonoro o una registrazione vocale.
In una conversazione, apri la tastiera degli adesivi, scegli l’opzione per crearne uno e seleziona un video dalla galleria. Nell’editor puoi aggiungere l’audio.
Puoi mantenere l’audio del video, scegliere un effetto sonoro disponibile nell’app, importare una traccia dai file dello smartphone oppure registrare un messaggio vocale.
No, sono silenziosi per impostazione predefinita. Per ascoltare la traccia basta toccare l’icona audio visibile sull’adesivo; il suono viene riprodotto tre volte.
La funzione è in distribuzione graduale nella beta 2.26.47.1 di WhatsApp per Android. Non è stata annunciata una data per il rilascio generale.