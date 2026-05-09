Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Spam e truffe su WhatsApp? Ecco come silenziare le chiamate dai numeri sconosciuti in pochi passi, su Android e iPhone: guida pratica

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Nelle ultime settimane in moltissimi hanno sentito il trillo di WhatsApp segnalare un numero mai visto prima. Prefissi internazionali un po’ strani, call center mascherati, tentativi di phishing, spam telefonico travestito da messaggio amichevole e non solo.

Il fenomeno è di fatto esploso e milioni di utenti si ritrovano costretti a difendersi come possono da chiamate non desiderate. È tutto molto fastidioso ma anche un rischio concreto per privacy e sicurezza informatica.

In pochi sanno, però, che WhatsApp offre una funzione specifica per silenziare automaticamente le chiamate provenienti da numeri sconosciuti. È tutto gratuito e si attiva facilmente. Di seguito tutte le informazioni necessarie.

Silenzia chiamate sconosciute, come funziona

In inglese si chiama SIlence Unknown Callers, che letteralmente vuol dire Silenzia chiamate sconosciute. Una volta attivata, questa funzione WhatsApp fa proprio quello che promette, ovvero impedisce ai numeri non presenti in rubrica di far squillare il vostro telefono.

Non viene generata alcuna notifica e in nessun caso vi ritroverete interrotti durante le vostre attività. Le chiamate però non vengono cancellate. Le trovate infatti catalogate nella scheda “Chiamate” dell’app regolarmente. Si ha quindi la possibilità di richiamare in un secondo momento, qualora si trattasse di qualche numero utile, come il corriere ad esempio. È un filtro silenzioso, dunque, non un blocco totale.

Il vantaggio è doppio:

meno disturbo, soprattutto in orario di lavoro o riposo;

più sicurezza, perché molte truffe tramite WhatsApp partono proprio con una telefonata che punta a innescare una richiamata.

Come attivare la funzione

Non c’è nessuna differenza nella procedura da seguire su Android e iPhone. La semplicità è massima e i passaggi sono uguali per tutti:

aprire WhatsApp;

toccare l’icona con i tre puntini in alto a destra su Android o la voce “Impostazioni” in basso a destra su iPhone;

entrare in “Impostazione” e poi “Privacy”;

selezionare la voce “Chiamate”;

attivare l’interruttore accanto a “Silenzia chiamate sconosciute”.

Da questo momento in poi, WhatsApp filtrerà in automatico ogni singola chiamata in arrivo da un numero non presente in rubrica. Per disattivare la funzione, poi, basterà soltanto tornare nello stesso menù e disattivare la funzione.

L’altro alleato per la privacy

WhatsApp non si ferma però alle chiamate. L’app di Meta, nella sezione “Impostazioni” e “Privacy”, è disponibile anche il “Controllo Privacy”. È una sorta di tour guidato che permette di rivedere passo dopo passo tutte le impostazioni connesse alla riservatezza:

chi può chiamare e scrivere;

chi può vedere foto profilo, stato, ultimo accesso e dicitura “online”;

chi può aggiungervi ai gruppi;

conferme di letture, blocco contatti e crittografia delle chat.

Generalmente parlando, sarebbe il caso di adottare un po’ di “buone pratiche”, dal blocco dei numeri molesti alla segnalazione di spam direttamente all’app. Occorre poi evitare di richiamare, perché spesso la buona riuscita della truffa parte proprio da qui, così come è sempre buona norma diffidare da link o richieste di codici personali.