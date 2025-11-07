Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

In sintesi

WhatsApp introduce gli “Strict account settings”, un nuovo pacchetto di impostazioni avanzate pensato per aumentare la sicurezza e la privacy degli utenti, con funzioni come la disattivazione della preview dei link, il silenziamento delle chiamate da sconosciuti e la richiesta di un PIN per registrare il numero su un altro dispositivo.

Le nuove funzioni di sicurezza, ancora in fase di test, saranno presto disponibili nella versione beta e poi rilasciate su Android e iOS, offrendo maggiore protezione contro phishing, spam e tentativi di furto dell’account.

Continua il programma di aggiornamento di WhatsApp. L’applicazione di messaggistica, dopo aver avviato l’integrazione dell’intelligenza artificiale, ora punta a offrire maggiore sicurezza agli utenti. Una conferma in tal senso arriva dalle informazioni diffuse dal magazine specializzato WABetaInfo che ha anticipato una delle prossime novità per l’app di Meta.

WhatsApp, infatti, includerà una serie di nuove opzioni pensate per garantire una maggiore protezione del profilo, soprattutto contro tentativi di phishing e spam, e per garantire una maggiore privacy per gli utenti. Andiamo a scoprire quali sono le novità in arrivo per l’applicazione e in che modo gli utenti potranno essere protetti, anche dalle truffe sempre più diffuse per quest’app.

Le novità in arrivo su WhatsApp

WhatsApp si prepara a integrare nuove funzionalità all’interno della sua app, che in futuro integrerà anche Telegram. Queste funzioni ancora inedite sono in fase di test in una versione beta. Gli utenti avranno la possibilità di attivare gli Strict account settings, una serie di impostazioni pensate per massimizzare la sicurezza nel caso in cui si creda di essere a rischio cyber attacco.

Si tratta di una serie di parametri che si attivano tutti insieme per incrementare la sicurezza dell’applicazione e per mettere a sicuro i dati degli utenti. Attivato Strict account settings, viene disattivata la preview dei link e vengono anche silenziate le chiamate da sconosciuti. Gli account per cui sono stati attivati questi parametri di sicurezza, inoltre, non possono essere inseriti in gruppi da sconosciuti.

In aggiunta, viene richiesto un PIN quando si registra il proprio numero su un altro smartphone (in modo da evitare il tentativo di furto). Automaticamente, inoltre, vengono applicate una serie di limitazioni all’account per quanto riguarda la privacy. Ad esempio, solo i propri contatti potranno vedere la foto profilo e lo stato online. Da segnalare, inoltre, che le chiamate vengono fatte passare attraverso server specifici di WhatsApp in modo da impedire il tracciamento della posizione durante la conversazione.

Quando arriva il nuovo aggiornamento di WhatsApp

Tutte le novità citate arriveranno nel corso delle prossime settimane, in parallelo anche all’addio ai chatbot AI di terze parti. WhatsApp sta ancora ultimando lo sviluppo e i test delle nuove funzioni. A breve, il pacchetto di Strict account settings sarà disponibile nella versione beta pubblica e poi sarà rilasciato sia su Android che su iOS, nelle versioni stabili dell’applicazione. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nei prossimi giorni.