Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

WhatsApp testa la nuova sezione Contatti per Android e iOS. Addio alla scheda Community: ecco come funzionerà il nuovo hub per gestire chat e rubrica

iStock

L’app di WhatsApp continua a rinnovarsi, con tante novità che, settimana dopo settimana, vengono rilasciate tramite il canale beta e poi anche per la versione stabile. Il prossimo step del programma di aggiornamento dell’applicazione riguarda la nuova scheda Contatti, attualmente in fase di test nella beta per Android.

Ad anticipare questa novità è stato il magazine specializzato WABetaInfo. Con l’ultimo aggiornamento (WhatsApp Beta per Android 2.26.45.1) viene introdotta una scheda Contatti che sostituisce la sezione Community, presente attualmente nella barra in basso. Da questa nuova sezione è possibile gestire i propri contatti, ordinarli e anche verificare lo stato online.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito alla nuova sezione in arrivo nell’app di WhatsApp.

Una nuova sezione per WhatsApp

L’hub dei contatti è stato progettato per velocizzare la ricerca degli utenti online, evitando la necessità di scorrere manualmente le vecchie conversazioni. L’interfaccia è strutturata partendo da una sezione superiore riservata ai contatti “Preferiti“, utile per avviare rapidamente le chat più importanti senza dover recuperare la conversazione tra le chat recenti.

A seguire si trova l’intera rubrica, personalizzabile nella visualizzazione grazie a tre filtri di ordinamento: ordine alfabetico, data di nascita o attività. Impostando il filtro sull’attività, l’app posizionerà in cima alla lista gli utenti attualmente online, contrassegnandoli con un indicatore verde, seguiti dagli altri contatti ordinati in base all’orario dell’ultimo accesso (un’informazione soggetta alle impostazioni di condivisione della privacy dei singoli utenti).

La schermata offre anche strumenti integrativi nella parte inferiore della lista, dove compare una scorciatoia per interagire con Meta AI, sempre attiva e segnalata dal medesimo puntino verde. Sono state inserite delle opzioni di condivisione per invitare nuove persone sull’applicazione, inclusa una funzione specifica per inviare link di invito ai propri follower su Instagram.

Naturalmente, la versione della scheda Contatti attualmente in fase di test non è quella definitiva. Nel corso dei prossimi giorni, infatti, WhatsApp potrebbe rilasciare ulteriori aggiornamenti per ottimizzarla e modificarne alcuni dettagli. Si tratta, infatti, di una beta e non della versione definitiva che sarà integrata nell’applicazione stabile.

Ricordiamo che, proprio in questi giorni, WhatsApp sta testando altre funzionalità per la sua app. Tra le novità in arrivo, ad esempio, c’è la possibilità di inviare foto in alta risoluzione ai propri contatti. Di recente, inoltre, è stata introdotta una nuova opzione di personalizzazione del profilo che avvicina l’app al mondo dei social network.

Come ottenere la nuova sezione Contatti

La novità descritta, per il momento, è limitata alla beta di WhatsApp ed è disponibile solo per alcuni beta tester, andando a sostituire la scheda Community. Di conseguenza, chi non ha aderito al programma beta, dovrà attendere ancora un po’ prima di poter iniziare a testare la sezione. L’aggiornamento potrebbe arrivare nel giro di poche settimane. Questa sezione, inoltre, non sarà un’esclusiva dell’app Android ma arriverà anche su iOS, con tempistiche simili. Per maggiori dettagli bisognerà pazientare.