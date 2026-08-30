Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

WhatsApp sta per implementare un nuovo sistema per rilevare le truffe: con Scam Alert, infatti, gli utenti saranno avvisati se un messaggio contiene una possibile truffa

WhatsApp continua a lavorare sulla sicurezza della sua applicazione e, soprattutto, sulla protezione degli utenti. Negli ultimi mesi, infatti, l’app ha registrato diverse novità di questo tipo e, in futuro, potrà contare su un nuovo strumento per identificare le truffe.

La nuova funzione si chiama Scam Alert ed è attualmente disponibile in beta, per alcuni utenti selezionati, nell’app per dispositivi Android. A riportare l’arrivo della nuova versione è il portale WaBetaInfo.

Si tratta di un nuovo strumento che, in futuro, potrebbe fare la differenza, garantendo agli utenti dell’app la possibilità di individuare se un messaggio ricevuto contiene un tentativo di truffa, soprattutto per quanto riguarda i messaggi inviati da utenti sconosciuti.

Un nuovo modo per individuare le truffe

Scam Alert sfrutta un sistema di machine learning che permette all’applicazione di analizzare il contenuto dei messaggi ricevuti dall’utente. L’analisi avviene “on-device” e, quindi, nessuna informazione viene inviata ai server di Meta, consentendo al servizio di funzionare nel pieno rispetto della crittografia end-to-end che garantisce la privacy degli utenti WhatsApp.

Il modello IA che analizza il messaggio potrebbe rilevare una possibile truffa. In questo caso, l’utente riceverà una notifica, con la segnalazione “Potrebbe essere una truffa“. A questo punto, la palla passerà direttamente all’utente che può decidere se segnalare il messaggio, ignorarlo oppure ritenerlo attendibile (in questo caso, Scam Alert smetterà di funzionare per la conversazione).

Da segnalare, inoltre, che la notifica relativa a una possibile truffa sarà disponibile esclusivamente al destinatario del messaggio, mentre il mittente non riceverà alcuna segnalazione. In questo modo, chi ha inviato il messaggio non potrà sapere se i sistemi di WhatsApp lo hanno identificato come possibile truffatore.

Naturalmente, il sistema potrebbe generare dei falsi positivi, segnalando come truffe dei messaggi che, invece, sono attendibili. In questo caso, l’utente può condividere con WhatsApp gli ultimi messaggi ricevuti, in modo da evidenziare che non si tratta di una truffa, aiutando a migliorare il servizio nell’individuazione dei possibili scam.

Ricordiamo che WhatsApp ha recentemente aggiornato la sicurezza dell’app.

Una funzione opzionale

Scam Alert diventerà parte integrante di WhatsApp ma non sarà sempre attivo. Sarà l’utente, infatti, che potrà decidere se utilizzare o meno questa funzionalità dell’applicazione, attivandola dalle Impostazioni. L’analisi è sempre “on-device” e nel rispetto della privacy. Di conseguenza, ricorrere a questa funzione non comporta rischi particolari.

I test continuano

Attualmente, WhatsApp sta testando Scam Alert con la versione beta dell’app Android (in particolare con le versioni 2.26.34.1 e 2.26.34.2) e solo gli account selezionati hanno la possibilità di attivare il sistema di rilevamento delle truffe.

Si tratta, però, solo di un breve periodo durante il quale Meta vuole verificare l’efficacia del servizio e la corretta implementazione. Nel corso delle prossime settimane, infatti, potrebbe arrivare il rilascio della versione stabile, sia per l’app Android che per quella iOS. Maggiori dettagli in merito, quindi, saranno disponibili a breve.