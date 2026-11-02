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WhatsApp introduce le text actions, scorciatoie che riconoscono numeri, date, orari e indirizzi nelle chat e offrono azioni pertinenti.

Toccando un numero si può salvarlo, chiamarlo o copiarlo; date e indirizzi rimandano al calendario, alle mappe o alla posta.

Il riconoscimento avviene sul dispositivo, senza inviare i messaggi ai server, e la distribuzione procede gradualmente su Android e iPhone.

Salvare un numero ricevuto su WhatsApp potrebbe diventare più semplice. L’app di messaggistica sta distribuendo una funzione che riconosce automaticamente i recapiti telefonici presenti nelle conversazioni e permette di aggiungerli alla rubrica direttamente dalla chat. La novità si chiama text actions ed è in fase di rilascio su Android e iOS. Il riconoscimento riguarda anche altre informazioni condivise nei messaggi.

Come salvare i numeri di telefono da una chat WhatsApp

Quando WhatsApp riconosce un numero di telefono all’interno di un messaggio, lo evidenzia con una sottolineatura punteggiata. Basta toccarlo per aprire un menu che permette di salvarlo tra i contatti oppure avviare una chiamata tramite il proprio operatore telefonico. È possibile anche copiare il numero. Una funzione simile è disponibile già da parecchio tempo su Telegram (un servizio di messaggistica istantanea e social network basato su cloud, fondato nel 2013 da Pavel Durov).

Il riconoscimento funziona sia nei messaggi ricevuti sia in quelli inviati. In cima al menu viene mostrato il testo individuato da WhatsApp, in modo che l’utente possa verificare di aver selezionato il numero corretto. Se il recapito appartiene a un’attività commerciale, possono comparire anche le relative informazioni.

La sottolineatura indica semplicemente che è disponibile una scorciatoia. Chi non vuole utilizzarla può ignorarla e continuare a leggere normalmente la conversazione. Alcune di queste operazioni erano già disponibili su WhatsApp, ma con l’aggiornamento diventano accessibili direttamente dal testo del messaggio. L’app di messaggistica ha recentemente modificato anche la struttura dei profili.

Le nuove scorciatoie di WhatsApp per date e indirizzi

Il riconoscimento automatico funziona anche con date e orari. Quando WhatsApp individua un riferimento temporale compatibile, permette di aggiungerlo al calendario oppure di creare un evento direttamente nell’app. Quest’ultima possibilità è collegata a una nuova sezione delle impostazioni dedicata alla gestione degli eventi, che consente di ritrovarli senza dover cercare nelle singole conversazioni.

Le scorciatoie riguardano anche gli indirizzi. Se qualcuno condivide un luogo attraverso un indirizzo scritto in chat, è possibile aprirlo direttamente in un’app di mappe. Nel caso degli indirizzi e-mail, invece, il collegamento rimanda al programma di posta del dispositivo.

In entrambi i casi rimane possibile copiare il testo. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di informazione e vengono mostrate soltanto quando WhatsApp riesce a riconoscerne il formato.

Quando arrivano le text actions e come funzionano per la privacy

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, il riconoscimento avviene direttamente sul dispositivo, attraverso regole che identificano determinati schemi di testo. Per mostrare le scorciatoie, WhatsApp non invia il contenuto dei messaggi ai propri server. Anche la crittografia delle conversazioni rimane invariata.

Dopo aver utilizzato una scorciatoia, l’utente può indicare se il suggerimento è stato utile. In caso di risposta negativa, è possibile segnalare un errore nel riconoscimento oppure un’azione non necessaria. Il feedback trasmette soltanto la segnalazione, senza includere il contenuto della conversazione.

Le text actions sono già disponibili per alcuni utenti che hanno installato le versioni più recenti di WhatsApp. Il rilascio prosegue gradualmente su Android e iPhone, ma al momento non è stata comunicata una data entro la quale la funzione arriverà su tutti gli account.