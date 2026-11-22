Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

Con l'aggiornamento di novembre 2026, WhatsApp risolve 3 falle su Android, iOS e Mac: una avrebbe potuto rivelare l'indirizzo IP degli utenti.

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Usi WhatsApp sullo smartphone Android e non hai ancora scaricato gli ultimi aggiornamenti? Con il bollettino di novembre 2026 Meta ha corretto tre falle di sicurezza su Android, iPhone e Mac. La più insidiosa è legata ad alcuni messaggi pubblicitari su Android e potrebbe aver già aiutato i truffatori a scoprire informazioni utili per ingannare le vittime.

Il trucco per scoprire l’IP su Android

Il problema più delicato riguarda WhatsApp e WhatsApp Business su Android, nelle versioni dalla 2.20.198.3 fino a quelle precedenti alla 2.26.17.4. Tutto ruota attorno alle risposte agli annunci pubblicitari su Facebook e Instagram che aprono una chat su WhatsApp (“Click to WhatsApp”), dove appare l’anteprima dell’inserzione.

A causa di un controllo incompleto sui link esterni, un malintenzionato poteva inviare una risposta modificata con un contenuto multimediale ospitato su un proprio server. In questo modo, appena la vittima apriva la chat, il telefono scaricava direttamente quel file, finendo per comunicare il proprio indirizzo IP.

Va chiarito subito che questo difetto (CVE-2026-23871) non consente di entrare nel telefono, né di rubare l’account o leggere i messaggi. Il team di sicurezza di WhatsApp lo ha scoperto, però, proprio mentre fermava una campagna di truffe. L’indirizzo IP funziona come una “targa digitale” della connessione: indica la zona approssimativa in cui ti trovi e il tuo operatore internet. Con queste informazioni il truffatore può scrivere un secondo messaggio molto più credibile, ad esempio fingendo un falso accesso sospetto dalla tua città.

Le altre due vulnerabilità corrette

Con l’aggiornamento di novembre, Meta ha chiuso altre due falle considerate di gravità media, per le quali al momento non risultano prove di sfruttamento attivo.

La prima (CVE-2026-102769) tocca ancora Android, prima della versione 2.26.35.74. Sfruttando un errore nei messaggi con i “dettagli dell’ordine” usati su WhatsApp Business, chi inviava un finto riepilogo da un’app modificata non ufficiale poteva creare grossi disagi: toccando il messaggio, infatti, si rischiava la cancellazione di file di WhatsApp salvati sul telefono o il blocco improvviso dell’app.

La seconda (CVE-2026-44908) interessa invece Android, iPhone e Mac e riguarda Meta AI. L’app non completava fino in fondo la verifica dei certificati dei server riservati usati dall’intelligenza artificiale. In concreto, però, il rischio per gli utenti è praticamente nullo: solo un soggetto interno all’infrastruttura di Meta avrebbe potuto sfruttare il difetto, e tutti i certificati presenti nei registri pubblici sono risultati regolari.

Come aggiornare WhatsApp ed evitare rischi

Mettersi al sicuro richiede pochi secondi. Su Android occorre avere almeno la versione 2.26.35.74 di WhatsApp o WhatsApp Business, che risolve tutte le falle individuate sul sistema Google, mentre su iPhone e Mac basta installare gli aggiornamenti di novembre.

Per verificare sullo smartphone, basta aprire il Google Play Store o l’App Store, cercare WhatsApp e controllare se compare il pulsante “Aggiorna” (su Mac conviene fare lo stesso controllo dal Mac App Store o dall’app desktop). In caso affermativo, si procede ad avviare il download e installare subito la versione corretta.

È bene ribadire un punto fondamentale: diffidare sempre di finti dettagli d’ordine, messaggi promozionali inattesi o improvvisi allarmi su presunti accessi sospetti ricevuti da contatti sconosciuti.