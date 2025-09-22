Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

JarTee / Shutterstock.com

In sintesi

Nuova funzione WhatsApp: arriva “Riassumi messaggi”, che crea sintesi dei messaggi non letti (utile soprattutto nei gruppi numerosi), attivabile dal banner in chat senza compromettere crittografia e privacy.

Disponibilità: rollout iniziato negli USA, arrivo in Italia nelle prossime settimane; serve l’ultima versione dell’app e il supporto della lingua della conversazione.

WhatsApp ha registrato diverse novità nel corso degli ultimi mesi, con un focus particolare sul processo di integrazione con l’intelligenza artificiale che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per Meta. Da alcune ore, l’app di messaggistica sta registrando l’arrivo di un’ulteriore novità. Si tratta della funzione Riassumi messaggi, già testata nella versione beta nelle scorse settimane. Ecco come si usa.

Come usare i riassunti dei messaggi di WhatsApp

La nuova funzione di WhatsApp permette di ottenere un riassunto dei messaggi ricevuti e non letti. Si tratta di uno strumento potenzialmente molto utile, soprattutto nei gruppi in cui vengono scambiati tanti messaggi, rendendo difficile stare dietro alla conversazione.

I riassunti possono essere attivati dall’utente, toccando sull’apposito banner. Si tratta di una funzione opzionale e disattivata di default ma che può essere attivata per semplificare la vita a chi fa un uso intenso dell’app.

Il sistema non modifica la crittografia end to end, un elemento centrale del funzionamento di WhatsApp. Richiedere un riassunto dei messaggi non letti, infatti, non intaccherà la privacy e la sicurezza, con l’elaborazione del riassunto stesso che avviene in modo sicuro.

Per usare i riassunti è sufficiente entrare in una conversazione con tanti messaggi non letti e premere sul banner con il numero dei messaggi non letti, presente in alto. Da qui è possibile attivare la sintesi che resterà visibile fino a quando non si chiude o si scorre la chat verso il basso.

L’accesso al riassunto avviene direttamente dall’interno della chat a cui fa riferimento. Naturalmente, è sempre possibile ignorare la sintesi effettuata dall’applicazione e leggere direttamente i messaggi ricevuti.

Andando in Impostazioni > Chat è possibile accedere alla sezione dedicata alle funzioni Private Processing, il sistema che permette all’app di effettuare elaborazioni AI in sicurezza e nel rispetto della privacy dell’utente. Qui si potrà disattivare la funzione che permette di sfruttare il riassunto dei messaggi non letti.

Chi può usare la nuova funzione

I riassunti dei messaggi di WhatsApp saranno disponibili per tutti gli utenti dell’app. Il rollout del nuovo strumento è appena iniziato e, per il momento, è disponibile solo negli Stati Uniti. Nel corso delle prossime settimane, però, la funzione arriverà anche in Italia. Per poter utilizzare il tool è necessario che l’app sia aggiornata all’ultima versione disponibile e che la lingua principale della conversazione sia supportata (anche una volta completato il rollout globale alcune lingue non saranno supportate). Disattivando Private Processing, inoltre, non sarà possibile accedere ai riassunti.