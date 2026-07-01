Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

La versione premium dell'app di Meta costa 2,49 euro al mese, resta opzionale accanto a quella gratuita e sblocca temi, sticker e nuove icone

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Ormai non si parla più soltanto di ipotesi, perché la versione a pagamento di WhatsApp è reale. É disponibile anche in Italia e si chiama WhatsApp Plus. Si tratta di un abbonamento premium opzionale.

Ciò vuol dire che non è necessario pagare per continuare a sfruttare l’app di Meta. Accettando, però, si ha accesso a una serie di funzioni extra, soprattutto relative alla personalizzazione dell’app. Il costo è di 2,49 euro al mese ma c’è un modo per non pagare, almeno per un po’.

Cos’è WhatsApp Plus

Iniziamo col dire che in passato erano state diffuse alcune versioni non ufficiali di WhatsApp Premium. Applicazioni dannose e truffaldine. Si consiglia, dunque, di affidarsi unicamente agli store ufficiali.

Detto ciò, questa versione non va in alcun modo a sostituire quella gratuita. Gli utenti potranno liberamente scegliere a quale avere accesso. Questo è un pacchetto aggiuntivo, pensato per chi usa l’app in modo intensivo e ha voglia adi qualche comodità extra.

Il debutto era stato annunciato su scala globale lo scorso 27 maggio da Naomi Gleit, Head of Product di Meta. Ora è tempo anche per gli italiani di veder comparire quest’opzione. Non una novità assoluta nella storia dell’app, che era già stata a pagamento fino al 2016, quando Meta eliminò la quota annuale di 1 euro.

Da allora, ogni voce su un possibile ritorno dell’abbonamento aveva alimentato allarmi e fake news. Stavolta, però, la conferma è ufficiale.

WhatsApp Plus gratis: come attivarlo

L’attivazione di WhatsApp Plus è semplice. Basta aprire l’app aggiornata, accedere al proprio profilo e cercare la voce “Abbonamenti”. Da lì si può avviare il primo mese gratuito. Provare le nuove funzioni, dunque, non costa nulla.

Al termine del periodo di prova, poi, si decide liberamente se proseguire con il pagamento mensile di 2,49 euro o rinunciare. Di fatto parliamo di un’opzione extra e nient’altro, consapevoli che per la maggior parte degli utenti la versione gratuita sarà più che sufficiente.

Le funzioni dell’abbonamento

Il cuore dell’offerta lanciata da Meta è la personalizzazione. Con WhatsApp Plus gli abbonati sbloccano una serie di strumenti extra, tra cui: